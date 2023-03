Petrõkina: olen üliõnnelik, et jõudsin esikümnesse

Petrõkina kogus esimest korda tiitlivõistlustel üle 190 punkti, teenides kahe kava kokkuvõttes 193,49 punktiga üheksanda koha.

"Olen üliõnnelik, et jõudsin esikümnesse. See tähendab, et saime ka teise koha, see on nii minu kui Eesti jaoks oluline. See oli mu miinimumeesmärk," ütles Petrõkina Rahvusvahelise Uisuliidu pressiteenistuse vahendusel. "Olen õnnelik, et midagi väga nässu ei ajanud, ka see oli minu jaoks oluline. Need väikesed vead, mis tulid, olid närvidest, aga eks ma tegelen sellega. See oli alles mu teine MM, loodetavasti tulevikus läheb mul paremini. Aga kõige tähtsam on see, et andsin endast parima."

"Õppisin, et pean tiitlivõistlusteks vaimselt isegi rohkem valmistuma kui füüsiliselt. Minu jaoks oli see MM vähem närvesöövam kui Challengeri-seeria võistlused," tunnistas Petrõkina.

Maailmameistriks tuli teist aastat järjest jaapanlanna Kaori Sakamoto, kes teenis 224,61 punkti.