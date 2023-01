Niina Petrõkina tegi EM-il Eesti läbi aegade parima tulemuse

Lühikava järel seitsmes olnud Petrõkina teenis vabakavas kohtunikelt 122,69 punkti ning kogus kahe kava kokkuvõttes hooaja tippmarki tähistavad 183,74 punkti, mis andis talle kuuenda koha. Seni oli Eesti kõigi aegade parimaks tulemuseks seitsmes koht, mille saavutasid Jelena Glebova (2014) ja Eva-Lotta Kiibus (2020).

Kiibus sai tänavusel EM-il 15. koha. Vabakavas teenis ta 101,69 punkti ning lõpetas võistluse 156,95 punktiga. Kiibus kaotas oma hooaja parimale vabakava tulemusele 12,58 punktiga ning hooaja parimast koondskoorist jäi ta 8,25 punkti kaugusele.

Euroopa meistriks krooniti Anastasia Gubanova, kes tõi Gruusiale esimese EM-kulla. Gubanova kogus vabakavas 130,10 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 199,91 punkti.

Hõbemedali võitis belglanna Loena Hendrickx koondskooriga 193,48 punkti ning pronksmedali sai kaela šveitslanna Kimmy Repond (192,51 p). Esikolmiku ja Petrõkina vahele mahtusid poolatar Jekaterina Kurakova (186,90 p) ja belglanna Nina Pinzarrone (185,92 p).

Enne võistlust:

Eesti meister Petrõkina ebaõnnestus neljapäevasel lühikaval ühel hüppel, kuid kogus siiski 61,05 punkti, mis asetas ta seitsmendale kohale. Lühikava isikliku rekordi (65,90) kordamine oleks Petrõkina tõstnud kolmandaks, aga ka praegu jääb kolmandal kohal olev šveitslanna Kimmy Repond vaid 2,78 punkti kaugusele. Eva-Lotta Kiibus teenis neljapäeval 55,26 punkti ja alustab vabakava 15. kohalt.

Kiibus läheb jääle teises grupis kell 14.26, Petrõkina lõpetab eelviimase grupi kell 15.51 algava kavaga.

Liidriks on Gruusiat esindav Anastassia Gubanova (69,81), talle järgnevad suurfavoriit, belglanna Loena Hendrickx (67,85), Kimmy Repond (63,83), Austria iluuisutaja Olga Mikutina (62,78), Poolat esindav Jekaterina Kurakova (61,81) ja belglanna Nina Pinzarrone (61,35).

"Tundsin ennast hästi, lihtsalt ei ole nii palju kogemust, et ühel momendil end kokku panna. Aga iga kord proovin seda paremini ja paremini ja ma arvan, et tuleb välja. Vabakavas on juba parem," kommenteeris Petrõkina ERR-ile.

"Kui kava lõppes, siis olin sel hetkel enda üle uhke," tõdes ERR-ile Kiibus. "Ma ikkagi ronisin august välja. Muidugi punktid ei ole need, aga see tunne, hoiak kava sõites oli hoopis midagi muud. See on see, mida on vaja. Üritan selle tunde siit kaasa võtta - siis saab ainult paremaks minna."