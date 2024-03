Vigastuse seljatanud Petrõkina sai MM-il lühikavas seitsmenda koha

Detsembris vasaku jala pindluu murdnud ja veebruaris võistlustulle naasnud 19-aastane Petrõkina teenis lühikava eest kohtunikelt 66,23 punkti, püstitades hooaja tippmargi. Senine tippmark oli 65,02, mille ta sai sügisel USA GP-etapil, kui jõudis esimese Eesti iluuisutajana GP-sarjas pjedestaalile. Petrõkina isiklik rekord on mullusel MM-il uisutatud 68 punkti.

Esimest korda MM-il võistlev 19-aastane Nataly Langerbaur teenis 53,81 punkti ja sai 35 uisutaja seas 24. koha ehk pääses viimasena edasi vabakavasse.

Lühikavas sai esikoha valitsev Euroopa meister, belglanna Loena Hendrickx isikliku rekordi 76,98 punktiga. Teise koha sai mullu MM-il esimesena medalita jäänud 17-aastane ameeriklanna Isabeau Levito samuti isikliku tippmargi 73,73 punktiga ja kolmas oli lõunakorealanna Haein Lee 73,55 punktiga. Tiitlikaitsja, jaapanlanna Kaori Sakamoto oli lühikavas 73,29 punktiga neljas.

Sakamoto ja Petrõkina vahele jäid veel lõunakorealannad Young You 67,37 ja Chaeyeon Kim 66,91 punktiga.

Medalilootustega võistlust alustanud uisutajaist ebaõnnestus lühikava tänavusel nelja kontinendi meistril Mone Chibal, kes piirdus 62,64 punktiga ja sai 13. koha ning mullusel Euroopa meistril, tänavu hõbeda võitnud Anastassia Gubanoval, kes sai vaid 58,66 punkti ja 20. koha.

Naiste üksiksõidu medalivõitjad selguvad Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.

Enne võistlust:

Naisi on võistlustules 35, neist 24 pääsevad edasi ka vabakava esitama. Kuna Niina Petrõkina sai mullu MM-il üheksanda koha, saab Eesti tänavu välja panna kaks naisüksiksõitjat – esmalt tuleb jääle Nataly Langerbaur ja eelviimases soojendusgrupis Petrõkina.

Tänavu EM-il täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teinud ja 14. koha saanud 19-aastane Langerbaur asub võistlustulle Eesti aja järgi kell 00.11. "Päris pikk hooaeg on seljataga. Usun, et olen jälle taastunud MM-i jaoks. Oli paus, kus sain kolm nädalat teha tugevat ja head treeningut ning nüüd on jälle füüsiline vorm hea," rääkis Langerbaur ERR-ile enne Kanadasse sõitmist. "EM-il sain kindluse, et mul peab närv vastu suurvõistlustel, see oli oluline nüanss minu jaoks. Punktide näol ma kindlasti ei ole eesmärki seadnud, minu eesmärk on sõita oma kaks kava puhtalt ja nii ilusti kui suudan."

Detsembris vasaku jala pindluu murdnud Petrõkina jalg pole veel täielikult taastunud ja vasak jalg kõike soovitut veel teha ei võimalda. "Muidugi minu peamine eesmärk on sõita mitte halvemini kui eelmine aasta, vaid isegi paremini. Kuid peab vaatama realistlikult nendele asjadele otsa, ma ikkagi kaotasin kaks kuud oma ettevalmistusest," ütles 19-aastane Petrõkina ERR-ile.

Palju kavade läbisõite või vasakult jalalt hüppeid trennis Petrõkina teha ei saa, sest siis hakkab jalg valutama. Treener Svetlana Varnavskaja tõdes, et ei oota Petrõkinalt vigastuse tõttu suuri tulemusi. "Võin öelda, et Niina on päris heas vormis, aga ikkagi jalg valutab ja üht hüpet me ei saa teha siiamaani. Muutsime kavades elemente ja nende järjekorda. Hooaja alguses olid plaanid muidugi ikkagi absoluutselt teistsugused, kuid teeme nüüd seda, mida saame. Niina on motiveeritud ja tahab näidata oma hetke parimat," sõnas treener.

Petrõkina uisutab Eesti aja järgi öösel kell 2.30.

Viimasel kahel MM-il on kuldmedali võitnud jaapanlanna Kaori Sakamoto. Käimasoleval hooajal on 23-aastane Sakamoto ainult esikohti saanud, olles muuhulgas võitnud ka kaks GP-etappi ning GP-finaali. Sakamoto hooaja tippmark on 226,13 punkti, lühikavas 77,35 punkti.

Kolmandat järjestikust MM-medalit püüab tänavune Euroopa meister, belglanna Loena Henrickx (hooaja tippmark 221,28 punkti), kes mullu võitis MM-il pronksi ja aasta varem hõbeda. Medališansid on kindlasti ka tänavusel nelja kontinendi meistril, jaapanlanna Mone Chibal (hooaja tippmark 214,98 punkti), aga ka mullu neljanda kohaga leppima pidanud ameeriklanna Isabeau Levitol (hooaja tippmark 208,15 punkti) ja eelmise aasta Euroopa meistril, Gruusiat esindaval Anastassia Gubanoval (hooaja tippmark 206,52 punkti). Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) eelvaates on medalinõudlejatena ära toodud ka valitsev USA meister Amber Glenn, Hiina GP-etapi võitnud jaapanlanna Hana Yoshida, tänavune EM-pronks, belglanna Nina Pinzarrone ja nelja kontinendi meistrivõistlustel hõbeda võitnud korealanna Chaeyeon Kim.