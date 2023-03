Lilender Petrõkinast: ma ei ole Eestis nii head naisüksiksõitjat näinudki

Jaanuari lõpus Soomes toimunud Euroopa meistrivõistlustel tegi valitsev Eesti meister Niina Petrõkina Eesti läbi aegade parima tulemuse, saavutades kuuenda koha. Kolmapäeval alanud Saitama MM-il tuleb Petrõkina lühikavas Eesti aja järgi jääle kell 12.56, otseülekannet näeb ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist.

"See annab palju enesekindlust, aga teeb ka pinged suuremaks: lähed ju ahnemaks, tahad veel paremini. Loodame, et ta närv peab pingele vastu. Tase on hea, hüpped on väga tehnilised, nüüd on vaja oma töö ära teha," rääkis Lilender ERR-i hommikusaates "Terevisioon".

"Ma ei ole vist Eestis nii head naisüksiksõitjat näinudki. Naisüksiksõitja peab olema hea hüppevõimega, hea tehnikaga. Ta on ikka võimas," rääkis Lilender. "Üldprognoos oleks, et kui ta on 15 parema seas, siis on väga hea, aga unelmate prognoos: kümne parema hulgas. Tase on tõesti tugev, kui sul on korealased, jaapanlased, ameeriklased: esikümnesse läheb ikka väga tugevaks rebimiseks, eneseületus peab olema väga suur."

Eesti meesüksiksõitjaid esindab Saitamas Mihhail Selevko. "Tema on natuke ebastabiilsem, kui ta läheb välja, siis sa ei tea, kas tuleb kõik või mitte midagi. Kui ta jõuab enam-vähem 15 sekka, on suurepärane tulemus. Kui staarid ebaõnnestuvad ja tema teeb puhta sõidu, võib ka esikümnesse tulla," arvas Lilender.

"Meeste üksiksõit on kuninglik ala, sest me näeme palju neljaseid hüppeid. Mehi on seinast seina, selliste karakteritega ja iseloomudega, mida naistes ei näe. Seal tuleb selline superstaarisadu, et uskumatu!" lisas ERR-i uisukommentaator.