Petrõkina ajaloolisest medalist: see teeb mind väga-väga õnnelikuks

"Tundsin end täna natukene väsinuna. Mul ei läinud vabakavas täpselt nii, nagu oleksin ise tahtnud. Mul on siiski väga hea meel. Lühikava kulges minu jaoks üpris emotsionaalselt, sest suutsin vaatamata ebaõnnestunud soojendusele puhtalt uisutada. Arvan, et eelmisel aastal ma ei oleks suutnud sellise tagasilöögi järel kohe tagasi ree peale jõuda," rääkis Petrõkina pärast kolmanda koha toonud võistlust.

Petrõkina sai tänavu kutse kahele GP-etapile, lisaks USA etapile võistleb ta hooaja neljandal etapil Hiinas. "Enne hooaja algust seadsin endale kindlad eesmärgid. Hetkel ma neid veel ei avalda. Oluline on tee nende poole. Olen väga uhke, et võitsin esimese eestlasena GP-etapilt medali. See teeb mind väga-väga õnnelikuks," lisas ta.

Järgmine GP-etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Kanadas Vancouveris. Hiina GP-etapp toimub 10.-12 novembril.