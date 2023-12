Kipsis jalaga Petrõkina loodab märtsis MM-il osaleda: teen kõike, mida saan

Nädala eest murdis Petrõkina Zagrebis ISU Challenger taseme võistluse treeningul vasaku jala pindluu, Eesti meistrivõistluste eel pandi jalg kipsi.

"Praegu ei saa jalale toetada ega käia. Kips on mul umbes kolm nädalat, pärast teevad veel röntgeni ja võib-olla saan siis hakata käima. Loodan, et taastun kiiresti ja juba tahan jääle. Vaatan võistlust ja tahan osaleda: natukene on raske!" tõdes Petrõkina.

Luumurru tõttu peab viimase kahe aasta Eesti meister vahele jätma ka 10. jaanuaril Kaunases algavad Euroopa meistrivõistlused, seda seisus, kui oli üks medalipretendente. USA GP-etapil püstitud uue rekordi 194 punktiga on Petrõkina Euroopa edetabelis kolmas.

Petrõkina treeneri Svetlana Varnavskaja sõnul medalist ei mõeldud. "Meil oli eesmärk oma kavasid puhtalt näidata, nagu tavaliselt. Mida võiks praegu öelda: ootame ja loodame, et need ei ole viimased Euroopa meistrivõistlused, et meil on kõik ees," ütles treener.

Lootuses startida märtsis MM-il teeb Petrõkina usinalt üldist toonust hoidvaid harjutusi.

"Ma teen kõik, mida ma saan teha, et jalaga midagi ei juhtuks. Näiteks kõhulihaseid, seljalihaseid, kükitan ühe jala peal ja käin kiiresti karkudega trepist üles ja alla. Kõik, mis aitab minu füüsilist koormust nii-öelda hoida, seda teen," kinnitas Petrõkina.