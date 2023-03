Niina Petrõkinat kimbutavad erinevad probleemid: raskusteta elu on igav

Jaanuaris Espoos peetud Euroopa meistrivõistlustel Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse ehk kuuenda koha välja sõitnud Niina Petrõkina keskendus MM-i eel treeningutel kõikide elementide täpsele sooritusele. Lisaks püüdis ta peast pühkida esitusi segavaid mõtteid.

"Mul oli väga palju erinevaid mõtteid peas. Puhastasin oma pead, et lihtsalt lähen ja teen oma tööd. Sel hooajal on väga raske ennast parimasse vormi viia, sest mul on kasvuaeg. Nii et iga kord proovin ennast hoida ja teha maksimumi. Kõik ei tule kogu aeg välja, aga ma proovin," selgitas Petrõkina. "Koolis käin ka, aga raskusteta elu on igav."

Treeningutest raskem ülesanne oli MM-i eel Tallinnas tervise säilitamine, sest Petrõkina treeningkaaslased langesid järjest viirushaiguste küüsi. "Raske on hoida oma tervist. Ma jäin oma grupis üksinda, kõik teised on haiged."

Treener Svetlana Varnavskaja hinnagul on Eesti meister heas vormis ja ambitsioonid on suuremad, kui eelmise aasta MM-i 16. koht. Treeningutel püüti tõsta piruettide kiirust ja esituse vägevust. "Ei ole nii tagasihoidlik. Julgelt läheb, julgesti teeb kõiki elemente ja väga palju harjutasime piruette, et need oleksid kiiremad. Me olime juba novembris Jaapanis, see on tuttav koht meie jaoks. Seal on väga tore publik, väga hea õhkkond. See on Niina teine MM ja kuidagi rahulikum on, et juba teame, mida oodata."

Naiste üksiksõidu suurfavoriitidest sümpatiseerib Petrõkinale jaapanlannast valitseva maailmameistri ja olümpiapronksi Kaori Sakamoto pehme, elegantne ja hoogne sõit. "Mulle meeldib, kuidas Kaori Sakamoto uisutab. Ma olin temaga kord trennis ühel jääl. Vau! Tal on nii suur hoog, justkui lendaks. Mulle väga meeldib, kuidas ta sõidab."

Naiste lühikava otseülekanne algab kolmapäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 10.30. Petrõkina stardib vahetult enne kuuma gruppi ehk enne kuut soosikut.