Pindluu murdnud Petrõkina: kukkusin väga halvasti jala peale

"Sõitsin muusikaga kava, tegin kaskaadi, proovisin päästa väljasõidu, sest hüpe oli väga hea, aga jalg lendas ära," lausus pindluu murdnud 19-aastane Petrõkina ERR-ile. "Proovisin vasaku jalaga situatsiooni päästa, aga tegin veel hullemaks. Kukkusin väga halvasti jala peale."

Uisutaja toimetati seejärel haiglasse, kuid vigastuse tõsidus ilmnes ja täpne diagnoos pandi alles Eestis. "Mind tõsteti jää pealt. Tüdrukud aitasid. Seal olid väga head arstid ja füsioterapeut, kes pani kohe spetsiaalse hoidmisasja, mis hoidis mu jalga," kirjeldas Petrõkina.

"Siis viisid mind haiglasse, seal tegid röntgeni ja ütlesid, et jalalabaga on kõik okei. Jalg ikkagi valutas. Sain käia ja arstid vaatasid, et ei ole midagi hullu, aga ei mõelnud sellele, et võiksid vaadata natuke üles."

Petrõkina sõnul ütles ta arstidele korduvalt, et valu tuleb kõrgemalt, aga Zagrebis otsustati jalalaba röntgeni kasuks, mis näitab tulemust paremini. "Tulin tagasi koju, läksin eile arstile, tegid röntgeni ja siis saime aru, et mul on väike luumurd," lausus ta.

"Pindluu läks katki. Kõige huvitavam on see, et neli päeva käisin katkise jalaga ja peaaegu normaalselt. Lonkasin natuke, aga mitte väga kõvasti."

Euroopa meistrivõistlused leivad aset 8.-14. jaanuaril Kaunases. Talve teine suurvõistlus ehk MM toimub märtsi keskpaigas Montrealis. "EM-il ei saa osaleda, aga loodan, et maailmameistrivõistlusteks saan taastuda ja seal hästi sõita," ütles Petrõkina.

Kolmapäeval tehakse uisutajale veel üks uuring ja siis selgub, mil moel alustada taastumisega. Seni on arstid pakkunud umbes poolteist kuni kaks kuud. "Loodan, et läheb kiiremini. Arstid ütlevad tavaliselt kõige pikema aja. Loodan, et mu kondid kasvavad kiirelt," sõnas Petrõkina.

Eelmisel hooajal lõpetas Petrõkina Euroopa meistrivõistlused kuuenda ja üle-eelmisel hooajal kaheksanda kohaga. Käimasoleval hooajal tuli ta GP-sarja kuuluval Skate America võistlusel kolmandaks.