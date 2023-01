Petrõkina treener: kava polnud ideaalne, aga Niina võitles lõpuni

"Väga huvitav on jälgida, kuidas ta reageerib uutele väljakutsetele. Niina oli täna väga tubli. Oli tõesti raske, sest ta soojendas viimasena ja pidi väga kaua enda korda ootama. Kava polnud ideaalne, aga ta oli väga tubli ja võitles lõpuni," rääkis Varnavskaja.

"Ta pole vaimselt nii ideaalses seisus kui võiks olla. Teeme kõik, et seda parandada. Harjutame ja õpime kõike uuesti. Kõik need võistlused, mis praegu toimuvad, annavad talle kogemusi juurde," lisas juhendaja.

"Niina oli nädal enne EM-i päris heas vormis. Aga nagu elu näitab, kui võistlus hakkab pihta, algab uus elu. Sa võid olla väga heas vormis, aga kava ei pruugi välja tulla. Täna nägime, et mõnel nii läks. Ma väga loodan, et Niina areneb ja veel sel hooajal näete puhtaid kavasid."

Petrõkinal on sel hooajal ees veel kolm võistlust. "Järgmisel nädalal on meil juunioride Eesti meistrivõistlused ja siis proovime minna juunioride maailmameistrivõistlustele. Pärast seda on täiskasvanute MM."