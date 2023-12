Kristen Kasemets: Keila sisekliima on hea, muret valmistab kaitsemäng

"Kindlasti lisab motivatsiooni," lausus meeskonna üks liidreid Kristen Kasemets ERR-ile. "See on vähe teine asi ja sellega saab natuke Euroopa peal ka end näidata. Ma arvan, et neid mänge jälgitakse rohkem."

Koos ameeriklase Kevin Johnsoniga on 21-aastane viskav tagamängija mõlemas liigas Keila meeskonna kõige edukam skoorija. Et rohkem võite noppida, on Kasemetsa sõnul vaja näidata paremat mängu kaitses.

"Kindlasti teeb murelikuks kaitsemäng, mis on meil olnud terve hooaja väga halb," ütles ta. "Positiivne on see, et inimesed on meeskonnas head. Sisekliima on selles suhtes hea, et tuleb see kaitse ära parandada ja siis ma arvan, et on hästi."

Sel hooajal on Kasemets kogunud Eesti-Läti liigas keskmiselt 12,8 punkti, 4,3 lauapalli ja 4,1 resultatiivset söötu mängus. Põhja-Euroopa liigas on vastavad näitajad 19,5 punkti, 5,5 lauapalli ja 4,0 resultatiivset söötu.

Esmaspäeva õhtul sai Keila võõrsil jagu Brnost 93:73 (20:20, 29:20, 20:18, 24:15). Kasemets panustas 22 ja Johnson 24 punktiga.

Põhja-Euroopa liigas on Keila meeskond võitnud oma alagrupis neljast mängust kaks. Eesti-Läti liigas on võidetud 16 mängust kuus. Just Keilas korvpalluriks sirgunud Kasemets naudib kodupubliku toetust - häälekaid mänge meeskonnale jagub.

"Kuidas inimesed on taga - see teeb selle mängimise palju huvitavamaks," rõõmustas Kasemets. "Eriti, kui oled Keila poiss ja tead ka väga palju seda rahvast. Saad inimestest veidi tagasisidet ja kogu aeg jäib kõva kossujutu ajamine."