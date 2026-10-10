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Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

Korvpall
Bigbank/Kalevi mängijad
Bigbank/Kalevi mängijad Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas pidid Eesti tippklubid Bigbank/Kalev ja TalTech/ALEXELA laupäeval kodusaalis tunnistama Läti meeskondade paremust. Eesti klubide omavahelises vastasseisus alistas Keila KK BC Pärnu.

Bigbank/Kalev võitis Nord Spordihoones Ventspilsi vastu avaveerandi 24:14 ja suurendas kohe teise perioodi alguses Hugo Toomi vabavisete järel edu 12 punktile, veel viis ja pool minutit pärast teise veerandaja algust oli kodumeeskond ees 37:26, aga eelmisel hooajal Kalevis mänginud Kristen Kasemets viskas siis 70 sekundiga kaheksa punkti ja tõi Ventspilsi nelja punkti kaugusele.

Avapoolaja võitis Kalev 42:40, Kasemets alustas tabava kaugviskega ka teist poolaega ning Ventspils läks esimest korda juhtima viis minutit enne kolmanda veerandaja lõppu. Bigbank/Kalev ei lubanud Läti klubi eest ja Toomi vabavisked tõid otsustava perioodi keskel taas tabloole viigi, siis tegi Ventspils aga 11:2 vahespurdi ja seda edu enam käest ei andnud. Lõpusireeniks seisis tablool Läti klubi 86.73 võit.

Kaheksast kaugviskest viis tabanud Kasemets kerkis lõpuks üleplatsimeheks, kui kogus 23 punkti (visked väljakult 8/12, vabavisked 2/2). Lauavõitluse 30:43 kaotanud Bigbank/Kalevi ridades jõudsid kahekohalise punktisummani Damian Forrest 17 ja Kevaughn Allen 16 punktiga.

TalTech/ALEXELA võõrustas 700 pealtvaataja ees samal ajal Riia tippklubi VEF ning pidi leppima 70:90 kaotusega. Gregor Ilves vähendas TalTechi teise poolaja esimesel rünnakul kodumeeskonna kaotusseisu neljapunktiliseks, aga VEF viskas siis vähem kui poole minutiga kuus punkti järjest ning läks neli minutit enne kolmanda veerandaja lõppu juhtima 57:44. Otsustaval perioodil ei õnnestunud TalTechil järgi jõuda ja nii teenis VEF Tallinnas 20-punktilise võidu.

TalTech tabas 24 kaugviskest neli ning taas jääb statistikast silma vabaviskeprotsent: kodumeeskonna 19 vabaviskest läbisid rõnga kümme (52%), samal ajal tabas VEF oma vabaviskeid 74-protsendiliselt (20/27). Kapten Oliver Metsalu viskas TalTechi kasuks 11 punkti, Siim-Markus Post panustas 11 lauapalli, viie korvisöödu ja kaheksa punktiga, kuigi tabas väljakult 11 viskest kaks.

Eesti klubide omavahelises kohtumises oli Keila KK võõrsil BC Pärnust üle 75:70. Pärnut ei päästnud kaotusest ka Mihkel Kirvese ülivõimas mäng: pärnakas lõpetas mängu 28 punktiga (visked väljakult 10/17) ning koguni 19 lauapalliga, neist kuus ründelauast. Lisaks andis Kirves kuus resultatiivset söötu ja tegi neli vaheltlõiget, tema efektiivsusnäitaja oli mängu lõpuks 56.

Toimetaja: Anders Nõmm

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