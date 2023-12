Rapla palkas uueks peatreeneriks Brett Nõmme

Neljapäeval senise peatreeneri Arnel Dediciga koostöö lõpetanud Rapla korvpalliklubi andis veidi hiljem teada, et on uueks juhendajaks palganud Brett Nõmme.

Ka ise mängijana tegutsenud Nõmm on pikalt olnud seotud Eesti koondistega ja olnud Eesti naiste koondise abitreener. Hooajal 2018/19 liitus ta meistriliigas Tallinna Kalevi treenerite tiimiga, alates eelmisest hooajast oli Nõmm BC Kalev/Cramo abitreeneriks.

"Olen uue väljakutse osas väga põnevil ja väga tänulik, et Jaak Karp ja Rapla korvpalliklubi otsustas treeneri otsingul oma pilgu minu poole pöörata," rääkis Nõmm klubi pressiteate vahendusel.

"Minu esimene eesmärk on püüda Raplasse tagasi tuua korvpallipealinna tunnetus ja publik saali. Soov on kaasata rohkem Eesti mängijaid, muuta ka rotatsiooni pikemaks ja seeläbi ka mängu atraktiivsemaks. Soovin kaitses näha distsiplineeritud mängu ja rünnakul tööle panna nii ees- kui ka tagaliini. Loodan väga, et fännid leiavad taas tee saali ja mängudel saab taas olema möllu, rahvast ja trummimürtsu!"

"Kuna uuel peatreeneril tuli meeskond üle võtta keset hooaega, siis me soovisime teda kindlasti leida Eesti treenerite hulgast, kes tunneks nii mängijaid kui liigat," selgitas Rapla mänedžer Jaak Karp. "Olime valmis vajadusel ka lõunapiiri taha vaatama, aga õnneks oli nii Bretil huvi tulla kui Kalev/Cramol südant ühest oma abitreenerist keset hooaega loobuda. Olen neile selle eest väga tänulik!"

"Kuna Brett ei ole ülevõetavat tiimi ise kokku pannud, siis ei ole aus eeldada, et ta sellega poole hooajaga imet teeb, aga ma olen täiesti kindel, et aega kevadeks meeskonna "suusk libisema" saada on piisavalt. Teatavasti võib play-off seeriates juba kõike juhtuda! Tema teine oluline ülesanne on taastada kodumaiste mängijate usaldus, mis viimase pooleteise hooajaga on murenema hakanud ning taastada meie poolehoidjate ja toetajate usk meeskonda," lisas Karp.