Rapla uus peatreener Nõmm: järgmisel aastal näeme juba paremad välja

Eelmisel nädalal lõpetas Rapla Avis Utilitase korvpalliklubi vastastikusel kokkuleppel koostöö senise treeneri Arnel Dediciga ning mõned tunnid hiljem teatas klubi, et on uueks juhendajaks palganud 29-aastase Brett Nõmme.

"Viis päeva on möödunud kõva tööga. Mulje on hea ja usun, et mängijad on mõtetega kaasas," rääkis endine mängija oma esimestest päevadest Rapla juhendajana. "Aga viie päevaga ikkagi imet ei tee. Natuke on aega vaja ja usun, et Jaak (Karp, Rapla mänedžer - toim) mulle seda annab ja kui uus aastanumber tuleb peale, siis näeme juba kindlasti natuke paremad välja."

Nõmm on olnud pikalt seotud Eesti koondistega ning on rahvusnaiskonna juures abitreenerina töötanud. 2018/19 hooajal liitus ta Tallinna Kalevi tiimiga, eelmisest hooajast on ta aga BC Kalev/Cramo abitreener olnud.

Miks otsustas aga Eesti meisterklubi abitreener toore ja südika Rapla kasuks? "Iseenda väljakutse mõttes ja noore mehena - kui selline võimalus antakse, siis oleks kindlasti kripeldama jäänud, kui poleks seda vastu võtnud. Mulle meeldib mugavustsoonist välja tuua, see oligi peamine põhjus," ütles Nõmm, kes ütles, et on oma viimasest kogemusest Tallinna Kalevi peatreenerina omajagu õppinud.

Uus peatreener juhendas Raplat juba laupäeval, kuid Eesti-Läti liigas tuli tunnistada Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 81:71 paremust. Rapla on sel hooajal ühisliigas võitnud neli kohtumist ja kaotanud 11, liigatabelis ollakse 13. positsioonil.

"Pigem võtame praegu päev-päevalt, mäng-mängult. Uuel aastal tahaks saada sellist mängu näidata, nagu mina seda näen. Siis vaatame edasi," ütles Nõmm. "Kindlasti Eesti-Läti liigas on olukord raske, meil on ka rasked mängud veel jäänud. Karikavõistlustel tahaks hästi esineda ja siis kevadel Eesti meistrivõistlustel."

Ta ütles, et näeb Raplas talendikaid mängijaid ning suurust, mida peab paremini ära kasutama. "Samal ajal tuleb tagaliini osa rünnakus suuremaks teha. Kaitses olla agressiivne ja selle agressiivsusega vastaseid tappa," avas peatreener mänguplaani.

Ta lisas, et ootab edaspidi suurt panust Eric Hunterilt, kuid potentsiaali leidub ka eestlastest noormängijates. "Võtsin nad kõik suhteliselt puhta lehe pealt. Olen neile öelnud ka, et peate trennis end tõestama ja kui trennis saate hakkama, siis minu usalduse olete teeninud ja saate väljakule," ütles Nõmm.

Rapla järgmine mäng on reede õhtul, kui Eesti-Läti liiga raames rännatakse Keilasse.