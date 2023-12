Rapla korvpalliklubi lõpetas peatreeneriga koostöö

Rapla Avis Utilitas korvpalliklubi teatas, et lõpetas vastastikusel kokkuleppel koostöö meeskonna peatreener Arnel Dediciga.

Taanis elav horvaat asus Rapla meeskonda juhtima hooajal 2022–2023, olles sel hetkel Taani meeste rahvuskoondise peatreener ja tuues kaasa korraliku teadmiste- ja kogemustepagasi.

2022–2023 hooajal lõpetas Rapla meeskond Eesti-Läti korvpalliliigas kuuendana. Eesti meistrivõistlustel jõudis Rapla meeskond veerandfinaali, kus play-off-seerias tuli tunnistada Pärnu Sadama paremust seeria viimases, viiendas mängus.

Tänavusel hooajal on Rapla meeskonna tulemused jäänud oodatust oluliselt kehvemaks, Eesti-Läti korvpalliliigas ollakse 16 meeskonna seas 12. kohal. 14. mängitud mängu juures on meeskonnal kümme kaotust ja neli võitu. Eesti meistrivõistluse tabelis on Rapla kuuendal kohal.

Kuni uue peatreeneri kinnitamiseni täidab peatreeneri kohuseid abitreener Kustas Põldoja.