Rapla mänedžer Karp treenerivahetusest: muud valikut ei olnudki

Eelmisel nädalal lõpetas Rapla Avis Utilitase korvpalliklubi vastastikusel kokkuleppel koostöö senise treeneri Arnel Dediciga ning mõned tunnid hiljem teatas klubi, et on uueks juhendajaks palganud 29-aastase Brett Nõmme.

"Ausalt öeldes muud valikut ei olnudki. Praegu keset paksu talve on hea võrrelda, et see suusk lihtsalt ei libisenud üldse. Oluline põhjus oli see, et ei olnud ka näha, et see võiks hakata paremini libisema," ütles Rapla korvpalliklubi pikaaegne mänedžer Jaak Karp ERR-ile. "Mingeid muudatusi selles suunas ei toimunud ja seetõttu ei olnud muud valikut, kui treenerit vahetada."

Karp ütles, et lasi silmadega üle kõik Eestis registreeritud ja litsenseeritud korvpallitreenerid ning esialgu jäid silmad seisma Indrek Reinboki nimel. Kuigi ühe Kalev/Cramo abitreeneriga ei näkanud, siis 29-aastane Brett Nõmm haaras võimalusest.

Nõmm lõpetab selle hooaja ning saab veel enda nägemuse järgi vähemalt järgmise hooaja Raplat taas Eesti tipu poole juhtida. "Ma arvan, et ükskõik, kes oleks Breti asemel, ei oleks olnud huvitatud lihtsalt tulla ja see hooaeg lõpuni teha," selgitas Karp. "Igal juhul arvasin algusest peale, et tuleb rääkida pooleteisest aastast. Ehk siis see hooaeg lõpuni pluss uus hooaeg, et anda treenerile võimalus ise võistkond komplekteerida."

"Number üks muudatus, mida soovin näha, on oma mängijate usaldamine," lisas mänedžer.

Rapla on sel hooajal Eesti-Läti ühisliigas võitnud neli kohtumist ja kaotanud 11, liigatabelis ollakse 13. positsioonil. "Positsioon on kehv, tuleb tõele näkku vaadata. Rapla fänn, kes harjus juba aastaid tagasi ära sellega, et meeskond mängib kõrgetele kohtadele, on heas mõttes hellitatud," sõnas Karp.

"Mul fännidele ühtegi süüdistust ei ole. Viimane kodumäng nägi õnnetu välja, see oli üks ilmselge märk, miks muudatust oli vaja. Ise usun küll, et inimesed vajavad võite või usku, et võidud tulevad. Ja usk, et võidud tulevad, on treeneri vahetusega taastatud," lisas Rapla mänedžer.

Rapla järgmine mäng on reede õhtul, kui Eesti-Läti liiga raames rännatakse Keilasse. Karbi sõnul võiks hea esitus viia selleni, et 22. detsembril oleks Rapla Sadolini spordihoone taas kirglikke Rapla fänne täis.