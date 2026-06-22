X!

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Bigbank/Kalev korvpallimeeskond ehk endine Kalev/Cramo sõlmis lepingu 30-aastase ja 188 cm pika ameeriklasest tagamängija KeVaughn Alleniga.

Pärast ülikooliaastaid Floridas algas tema profitee Euroopas, kus ta on kandnud Montenegro klubi KK Lovćeni, Soome kõrgliigaklubi Ura Basketi, Belgia kõrgliigas mängiva Leuven Bearsi, Horvaatia klubi KK Cedevita Juniori, Rumeenia meeskonna CSM Constanta ja Kreeka kõrgliigaklubi GS Lavrio särki.

Viimased poolteist hooaega kuulus Allen Saksamaa tugevuselt teises liigas mängiva Medi Bayreuthi koosseisu. "Kevaughn on juba kogenud tagamängija, kes toob meeskonda kvaliteeti mitmes erinevas aspektis," iseloomustas Bigbank/Kalevi peatreener Brett Nõmm.

"Otsisime mängijat, kes on võimeline rünnakud rasketel hetkedel enda kanda võtta, kuid samal ajal suudab ka võistkondliku ründemängu üleval hoida. Ta suudab olla efektiivne nii palliga kui ka ilma pallita olukordades, seega saab teda kasutada mitmel positsioonil. Lisaks on ta võimeline kaitses katma mitmeid positsioone."

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing, ääremängijad Hannes Saar ja Gregor Kuuba ning tagamängija Kevaughn Allen.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

22:35

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

14:04

Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

17.06

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

videod

sport.err.ee uudised

22:35

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22:15

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

22:05

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

21:45

ETV spordisaade, 22. juuni

21:44

Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit Uuendatud

20:58

Rikberg: peame leidma lisakäike juba laagri esimestest nädalatest

20:29

Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

19:00

Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

18:36

Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

18:03

Leonid Latsepov loobub Birminghami EM-ist

17:36

Volodin võitis täiseduga maleturniiri Roomas

17:12

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

16:51

Saksamaa algkoosseisu keskkaitsja turniir lõppes varakult

16:15

Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari

15:58

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

loetumad

22:05

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

17:12

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo