Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

Bigbank/Kalev korvpallimeeskond ehk endine Kalev/Cramo sõlmis lepingu 30-aastase ja 188 cm pika ameeriklasest tagamängija KeVaughn Alleniga.

Pärast ülikooliaastaid Floridas algas tema profitee Euroopas, kus ta on kandnud Montenegro klubi KK Lovćeni, Soome kõrgliigaklubi Ura Basketi, Belgia kõrgliigas mängiva Leuven Bearsi, Horvaatia klubi KK Cedevita Juniori, Rumeenia meeskonna CSM Constanta ja Kreeka kõrgliigaklubi GS Lavrio särki.

Viimased poolteist hooaega kuulus Allen Saksamaa tugevuselt teises liigas mängiva Medi Bayreuthi koosseisu. "Kevaughn on juba kogenud tagamängija, kes toob meeskonda kvaliteeti mitmes erinevas aspektis," iseloomustas Bigbank/Kalevi peatreener Brett Nõmm.

"Otsisime mängijat, kes on võimeline rünnakud rasketel hetkedel enda kanda võtta, kuid samal ajal suudab ka võistkondliku ründemängu üleval hoida. Ta suudab olla efektiivne nii palliga kui ka ilma pallita olukordades, seega saab teda kasutada mitmel positsioonil. Lisaks on ta võimeline kaitses katma mitmeid positsioone."

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing, ääremängijad Hannes Saar ja Gregor Kuuba ning tagamängija Kevaughn Allen.