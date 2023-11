Tänak lõpetas päeva viiendal kohal, aga Katsuta mõtleb Toyota nelikvõidule

Autoralli MM-hooaja viimasel etapil Jaapanis on viimase võistluspäeva eel liidriks Elfyn Evans (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslaseid Sebastien Ogier'd ja Kalle Rovanperä enam kui minutiga. Viimast korda M-Spordi eest sõitev Ott Tänak kaotab waleslasele 3.35 ning on viies, aga teda jälitab neljas Toyota mees Takamoto Katsuta. ERR-i spordiportaal teeb kogu rallinädalavahetusest otseblogi, pühapäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi viis minutit pärast südaööd.

Laupäevane võistluspäev algas kurioosse olukorraga, kui esimesena rajal olnud Thierry Neuville püüdis kinni tee kõrval seisma jäänud nullauto. Saanud neilt korraldused, sõitis belglane katse rahulikus tempos lõpuni ja rajal olnud nelja masina jaoks jäeti katse pooleli, kuigi Takamoto Katsuta punaseid lippe ei näinud ja tekitas nõnda ohtliku olukorra.

"Üheksandal kiiruskatsel oli nullauto peatunud, juhtimaks publik ohtlikest kohtadest eemale. Võistluse korraldajale teatati, et auto on turvalises kohas ja katsega on võimalik alustada," kirjutas rahvusvaheline autoliit FIA pressiteates, lisades, et algatatud on põhjalikum uurimine.

Neuville'ile anti hiljem nominaalajaga katsevõit, päeva teises pooles teenis kolm katsevõitu järjest Katsuta, kes on endale võtnud eesmärgiks Esapekka Lappi ja Ott Tänaku püüdmise.

Ilm mängis sõitjatele vingerpussi ka laupäeval: paljude üllatuseks hakkas 14. katse käigus sadama lund. Evans kaotas näiteks 41 ja Ogier 29 sekundit, aga kuna vahed on suured, siis suurt rolli see lõpuks ei mänginud. "See ralli ei väsi üllatamast," tõdes Rovanperä, Tänak soovis katse finišis kõigile häid jõule. "Meile ei antud infot, et võiks isegi vihma sadada," oli Andreas Mikkelsen nõutu.

Tänak mahtus laupäeval viiel järjestikusel katsel esikolmikusse, aga jäi katsevõiduta, seda ka viimasel, Toyota staadionikatsel, kus Esapekka Lappi edestas teda pooleteise sekundiga. Et esikolmik on suure tõenäosusega otsustatud, on ralli põnevaimaks tahuks jäänud võitlus neljandale kohale. Lappil on enne pühapäeva Tänaku ees 26-sekundiline edu, Katsuta kaotab eestlasele omakorda 14,9 sekundiga.

Jaapani MM-ralli üldjärjestus enne viimast võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Reedene võistluspäev:

Esimese täispika võistluspäeva hommikul sadas Nagoya kohal tugevat vihma, mis muutis teed libedaks ja ohtlikuks. Nii lõppeski ralli Dani Sordo ja Adrien Fourmaux' jaoks samas kraavis, seisma jäi ka Takamoto Katsuta ja oli selge, et vahed muutuvad väga suureks.

Ainsana suutis teisel ja kolmandal katsel arvestatavas tempos sõita teisena rajal olnud Elfyn Evans (Toyota), kes võitis mõlemad kiiruskatsed kindlalt ja suurendas oma üldedu belglase Thierry Neuville'i (Hyundai) ees 26 sekundile. Kolmandal katsel olid paljud sõitjad hädas vesiliu, aga ka uduse esiklaasiga: Tänak kaotas ligi kolm minutit, Esapekka Lappi ja Kalle Rovanperä üle minuti. See tekitas katse lõpus väga tavatu olukorra, kus 12 kiiremast ekipaažist seitse olid hoopis WRC2 masinad, sealjuures Andreas Mikkelsen ja Gregoire Munster vastavalt kolmas ja neljas.

Ohtlike tingimuste tõttu jäeti neljas katse ära, hoolduspausilt naastes näitas Neuville võimsat aega ja kahandas vahe Evansiga vaid kümnele sekundile, aga siis tabas tedagi katastroof: vaid sada meetrit pärast kuuenda katse algust sõitis belglane teelt välja ning pidi ralli pooleli jätma. See tähendas, et kuue kiiruskatse järel haaras Toyota kolmikedu ning millegi suure nimel Jaapanis rohkem ilmselt ei sõideta. Tänakut kimbutas hoolduspausi järel ka tehniline probleem, mis ei võimaldanud tal konkurentidega võrdväärseid aegu näidata.

Katsuta lõpetas päeva ilusalt, kui teenis kolm katsevõitu järjest, päeva viimasel, lühikesel publikukatsel, oli parim varem kõvasti aega kaotanud Esapekka Lappi. Evansi edu teisel kohal oleva Ogier' ees on ligi kaks minutit, sest prantslane jäi ajakontrolli hiljaks, kuna Toyota mehaanikud pidid ta purunenud turvapuuri remontima. Tänak on kaheksas ning esikümnesse mahub jätkuvalt neli WRC2 masinat.

Ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva:

Jaapani MM-ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Enne esimest võistluspäeva:

Jaapani ralli lühikeseks avakatseks oli 2,1-kilomeetrine Toyota staadionikatse, kus võõrustajad jäeti pika ninaga: kiireim oli Neuville, kes edestas teist Hyundai meest Esapekka Lappit 0,7 sekundiga. Kolmas oli Tänak (+1,4), kellele järgnes Dani Sordo (+1,8) ja alles siis Toyota mehed Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperä.

Esimene täispikk võistluspäev algab kell 00.04.

Hooaja ühel lühimal rallil läbitakse asfaldil 304 kilomeetrit, mullu võidutses Nagoya ümbruses sõidetaval etapil Thierry Neuville. Tänavu on Neuville'il põhjust üritada võitu kaitsta: hooaja viimase ralli eel on üldarvestuses teisel kohal oleval Evansil 191 ja belglasel 184 punkti.

162 punktiga neljandal kohal olev Tänak sõidab Jaapanis viimast korda M-Spordi ridades, sest taasliitub järgmiseks aastaks Hyundaiga.

Eesti aja järgi kolmapäeva öösel vastu neljapäeva toimunud testikatsel näitasid Tänak-Järveoja aga WRC masinatest viimast ehk üheksandat aega, kaotades Neuville'ile (2.03,0) 2,2 sekundiga. "Millegipärast ei sõida auto praegu üldse," oli eestlane lühiintervjuud andes nõutu.

Neuville edestas paremuselt teise aja välja sõitnud Evansit 1,4 sekundiga, koduradadel sõitev Takamoto Katsuta ja kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier kaotasid 1,6 sekundit, maailmameister Kalle Rovanperä (kõik Toyota) 1,7 sekundit.

Ajakava:

Laupäev

SS9 Nukata Forest 1 (20,38 km) 01:04

SS10 Lake Mikawako12 (14,38 km) 02:05

SS11 Okazaki City (3,18 km) 04:15

SS12 Okazaki City (3,18 km) 04:26

Hoolduspaus

SS13 Nukata Forest 2 (20,38 km) 06:04

SS14 Lake Mikawako 2 (14,38 km) 07:05

SS15 Shinshiro City (6,70 km) 08:11

Hoolduspaus

SS16 Toyota Stadium (2,10 km) 12:35

Pühapäev

SS17 Ashagi Kougen 1 (7,52 km) 00:05

SS18 Ena City 1 (22,92 km) 01:03

SS19 Nenoue Plateau 1 (11,6 km) 01:56

Hoolduspaus

SS20 Ena City 2 (22,92 km) 04:04

SS21 Nenoue Plateau 2 (11,6 km) 04:57

Hoolduspaus

SS22 Ashagi Kouegen 2 (7,52 km) 07:05