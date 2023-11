Tippsporti naasnud Tribuntsov sihib tiitlivõistluste parimat kohta

Mullu novembris neljaaastase pausi järel võistlussporti naastes püstitas Ralf Tribuntsov Kohtla-Järvel 50 meetri seliliujumises uue Eesti rekordi, mida nüüd aasta hiljem Soomes kümne sajandiku võrra edasi viis. Lühikeses basseinis kärpis ta Eesti rekordi 23,43 sekundi peale.

"Alati on hea üllatus, kui tuleb isiklik või rekord," ütles Tribuntsov ERR-ile. "Ma teadsin, et olen selleks võimeline, et olen selle jaoks tööd teinud. Ütlen ausalt, et ma tegelikult tahan veel. Liigun õigas suunas, teen õiget asja ja loodan veel parandusi."

Pika vahe järel taas tiitlivõistlustele suunduv 29-aastane Tribuntsov lihvis oma vormi septembris Trinidadis ja Tobagos MM-il medaleid võitnud Dylan Carteri juures. "Kui paus oli neli aastat, siis tegin aktiivselt jõudu, mida oli mul alati vajaka," lausus ta.

"Nüüd septembris tegin koostööd oma hea sõbra, ülikoolipartner Dylan Carteriga, kes õpetas väga palju treeningmetoodikast ja üldse väljaspool basseini käitumist, mis on andnud suure sammu õiges suunas. Jätkan sellise treeningmeetodiga ja vaatan, et kuidas see tulevikus mind toidab."

2013. ja 2015. aastal jõudis ta lühiraja Euroopa meistrivõistlustel finaali kaheksa parema hulka. Nüüd küpsema sportlasena loodab välja ujuda oma tiitlivõistluste parima koha.

"Ma tahaks loota," kommenteeris Tribuntsov. "Nüüd kaks-kolm nädalat on jäänud ja loodan, et pole püssirohtu välja lasknud. Liigun õiges suunas, tervis on korras juba tasapisi. Nüüd tuleb hoida ja keskenduda detailidele. Töö on tehtud ja nüüd ongi vaja lihtsalt hoida ennast."

Tänavune lühiraja EM peetakse 5.-10 detsembrini Bukarestis.