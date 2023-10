Mehhikos hõivasid esimese stardirea Ferrarid

Tänavu neljanda kvalifikatsioonisõidu võitnud Leclerc'ile on see karjääri 22. parim stardikoht. "Ma ei osanud seda oodata. Mulle tundus, et meil jäi viimases voorus päris palju puudu," tõdes Leclerc ajasõidu järel.

Ferrari pilootidele järgnes kolmanda MM-tiitli kindlustanud Max Verstappen (Red Bull; +0,097). Mõneti üllatuslikult lõpetas neljandana Daniel Ricciardo (AlphaTauri; +0,216). Paremuselt viienda aja sõitis välja Sergio Perez (Red Bull; +0,257) ja kuuenda aja seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,288).

Kolmandasse ajasõitu ehk kümne sekka jõudsid veel Oscar Piastri (McLaren; +0,457), George Russell (Mercedes; +0,508), Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +0,866) ja Zhou Guanyu (Alfa Romeo; +0,884).

Mehhiko GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 22.00.

