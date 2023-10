Riismaa: olen üsna õnnelik, et ainult kuuega pähe saime

Brindisi eest korjas viis punkti ja viis lauapalli Eesti koondislane Joonas Riismaa. Meeskonda on viimasel ajal raputanud mitmed mured ja see on mõistagi mõjutanud ka tiimi esitust.

"Kui aus olla, siis olen üsna õnnelik, et ainult kuuega pähe saime. Arvestades, et meil peatreener puudub, abitreener võttis üle ja kõiksugused mured ja asjad, mis meil on olnud... ma arvan, et läks niigi hästi, et ainult kuuega saime," sõnas eestlane ERR-ile. "See on meie kodus täiesti tagasimängitav. Oli väga kole mäng, aga arvan, et jään tulemusega siiski rahule."

"Mõlemad tagamängijad on paraku vigastusega väljas, kõik peavad oma positsioonilt väljas mängima, treener muutus, tal on omad ideed, mida nüüd kahe päevaga üritasime lisada," jätkas Riismaa. "Segadust on hirmsasti, võib-olla oli seda ka platsil näha, ei oska öelda. Meil endil oli küll väga palju kaost platsil, aga kuus punkti, kõik võimalik veel."

Riismaa sõnul olid klubi ootused hooaja eel mõistagi suuremad. "Seetõttu ka peatreener vallandati. Kindlasti on klubil endiselt suured ootused-lootused. Tegelikult on alles oktoobrikuu, oleme vaid neli mängu mänginud koduliigas ja kaks Europe Cupis. Kõik on veel võimalik, saame vabalt tagasi tulla, aga kindlasti peame selleks oma asjad selgemaks saama."

Isiklikus plaanis loodab eestlane, et tänavu tema roll võistkonna juures suureneb. "Eelmine aasta oli vahetusmängija, kes tuli ja andis endast parima, aga see aasta võiks ikkagi saada kindla koha, vastutuse, et minult ikka oodataks kindlat abi nii rünnakul kui ka kaitses," lausus ta.