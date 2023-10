Mihkel Kirves: saime võidu kätte, aga palju tööd tuleb veel teha

"Meil tulid mõned mõõnad sisse. Alustasime hästi, aga siis lasime neil enda mängu peale suruda. Kokkuvõttes oleks vahe võinud suurem olla, sest alagrupiturniiri lõpus võivad punktid otsustada, kes pääsevad edasi," alustas Kalevi kasuks 14 punkti toonud Mihkel Kirves. "Meie meeskondlik mäng toimis, aga kindlasti saame realiseerimist parandada. Liiga palju eksisime lihtsatel visetel. Kaitses saame samuti juurde panna, et see on iga mängija enda vaadata."

Kalev/Cramo vägesid juhtis tagamängija Oleksandr Kovliar, kes viskas 21 punkti ja jagas kaaslastele üheksa tulemuslikku söötu. "Eks eelmisel hooajal oli Pärnuga natukene keeruline, sest meil ei olnud eurosarjas n-ö päris mängujuhti. Võib-olla nüüd olen rohkem oma positsiooni peal paigas," märkis mullu samas eurosarjas Pärnu Sadamaga mänginud Kirves.

Millised on Kalev/Cramo eesmärgid FIBA Euroopa karikasarjas? "Tahaks võita nii palju kui võimalik. Vähemalt korrata või isegi kaugemale jõuda kui eelmisel aastal. Elame ja näeme. Me peame veel palju tööd tegema, sest meie mäng pole nii ladus, kui võiks olla. Saime võidu kätte, aga palju tööd tuleb veel teha," lisas Kirves.

Kalev/Cramo (1-0) järgmine kohtumine eurosarjas leiab aset järgmise nädala kolmapäeval, kui kodusaalis võõrustatakse hispaanlaste Zaragoza Basketit (1-0).