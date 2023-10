Kalev/Cramo alustas eurosarja magusa võiduga

Kui kolmanda perioodi esimene pool möödus punkt-punkti mängus, siis neljanda veerandi alguseks kasvatas Kalev/Cramo edu kaheksale silmale. Viimase kümne minutiga ei lastud vahet kordagi väiksemaks kui neli silma.

Kalev/Cramo ületas vastaseid visketabavuses. Väljakult tabas Eesti klubi 43,9 protsenti ja Brindisi vaid 35,4 protsenti visetest. Seejuures tabasid külalised aga kõik 16 vabaviset.

Oleksandr Kovliar juhtis Kalev/Cramo vägesid 21 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga. Mihkel Kirves panustas 14 punkti. Kregor Hermeti nimele jäi kaksikduubel - 11 punkti ja 11 lauapalli.

Külaliste parim oli 15 punkti visanud Xavier Sneed. Joonas Riismaa panustas Brindisi esitusse viie punkti ja viie lauapalliga.

"Võiduga olen alati rahul. See on meil väga tihe alagrupp ja see võit annab meile palju," lausus Kalev/Cramo tagamängija Hugo Toom ERR-ile. "Kuus mängu, kolm kodus ja kolm võõrsil - üks on olemas."

Toom tähtsustas kaitsemängu, eriti teisel poolajal. "Saime kaitses head vaheltlõiked, läksime ilusti kiiresse ja lahendasime enam-vähem hästi ära ka."

Kui Kalev/Cramo jaoks oli tegemist alagrupi esimese kohtumisega, siis Brindisi jätkab nüüd kahe kaotusega, kuna avamängus tuli kodus tunnistada lisaajal Zaragoza paremust. Veel kuulub F-gruppi Iisraeli klubi Ness Ziona Ironi, kes pole veel mänge alustanud.

