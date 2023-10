Rannula: kaitses hakkavad asjad enam-vähem paika loksuma

"Rõõmustab see, et suures pildis hakkavad kaitses asjad enam-vähem paika loksuma. Suudame juba natuke stabiilsemalt mängida ja väljakul on viisik, kes saab üksteisest päris hästi aru," kiitis Rannula ERR-ile. "Rünnaku poolega kindlasti ei ole veel rahul. Täna oli hästi närviline ja paljudel meestel pall põles käes. Aga see on arusaadav, esimene euromäng kodus. Eks tuleb niiöelda sarved maha joosta."

"Need lauapallidki - pallid olid juba käes, aga siis ikkagi pudenesid näppude vahelt. See on emotsiooni ja närvi küsimus," jätkas Rannula. "Aga ma arvan, et rünnakul peame palli natuke rohkem liikuma saama. Me ei saa lõpuni nii mängida, et Šaša [21 punkti visanud ja üheksa resultatiivset söötu andnud Oleksandr Kovliar - ERR] teisel poolajal üksi põrgatab. See on koht, kus peame üle vaatama ja paremini tegema."

Tänavu meeskonnaga liitunud Manuel Suarezi mäng nii kindel ei olnud, 14 minutiga jäi tema saagiks neli punkti ja neli lauapalli. "Esimesel poolaja oli ta tubli. Teise poolaja alguses said tema apsu pealt nemad mängu tagasi," lausus Rannula. "Tal kahjuks tuleb eriti kaitses ootamatusi sisse. Seda ei tohi meie kaitses olla. Rünnaku pool ei olegi nii oluline."

Üldiselt näeb ta 29-aastases Tšiili korvpalluris siiski häid märke. "Tal on rünnakul väga hea potentsiaal. Tal on kõik oskused olemas. Tal on täna seda infot natuke liiga palju, et genereerida ja otsuseid teha. Kaitses ma ei näe veel seda agressiivsust, mida tahaks. Ma loodan, et saan selle kätte."

Järgmisel nädalal võõrustatakse Zaragoza meeskonda, kes oli avavoorus Brindisist lisaajal parem. "Zaragoza on tänasel päeval kindlasti kõvem pähkel," lausus Rannula. "Mängijate nimed on ka Brindisil väga kõvad, aga Zaragoza on kindlasti hooaega paremini alustanud ja seal on väga suured kehad korvi all ka. Brindisi pikad olid võib-olla sellised viskajad. Kindlasti teistmoodi vastane."