ROK Putini kriitikast: olümpiamängudel osalemine pole inimõigus

Putin külastas neljapäeval Permis toimunud foorumit "Venemaa on spordijõud" ja väitis enda kõnes, et Venemaa ja Valgevene sportlastele seatud tingimused rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on diskrimineerivad. Teatavasti on Venemaa ja Valgevene sportlased paljudel spordialadel rahvusvahelistelt võistlustelt välja jäetud või peavad võistlema nn neutraalsete sportlastena. Samuti on siiani veel kahtluse all Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine tuleva aasta Pariisi olümpiamängudel.

"Olümpiamängud on poliitilise surve vahend inimeste vastu, kellel pole poliitikaga midagi pistmist. See on jõhker, rassistlik ja toetab etnilist diskrimineerimist. Tänu ROK-i juhtidele nüüdseks teame, et olümpiamängudele pääsemine ei ole parimate sportlaste tingimusteta õigus, vaid hoopis privileeg. Olümpiapiletit ei teeni mitte sporditulemustega, vaid poliitiliste žestidega," ütles Putin.

"Mõned ametnikud on võtnud endale õiguse määrata, kelle suhtes olümpiaharta kehtib ja kelle suhtes mitte. Selline lähenemine on vastuolus spordi olemusega," lisas Venemaa riigipea.

ROK teatas reedel, et ei nõustu absoluutselt Putini väidetega. "Olümpiamängudel osalemine pole kuskilt otsast inimõigus ja hiljutised muudatused olümpiahartas ei ole sellega seotud," vahendas uudisteagentuur AFP ROK-i avaldust. "Lükkame kindlalt tagasi süüdistused, et need meetmed on etniline diskrimineerimine."