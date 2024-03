Venelased pole tingimustega rahul, aga olümpiat ei boikoteeri

"Me ei läheks kunagi seda teed, et boikoteeriksime olümpiamänge. Toetame alati enda sportlasi," vahendab uudisteagentuur RIA Pozdnjakovi sõnu. "Kuid rõhutame, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee seatud tingimused on ebaseaduslikud, ebaausad ja vastuvõetamatud."

ROK- täitevkomitee otsustas detsembris, et Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse Pariisi olümpiale. Venemaa ja Valgevene sportlased, kes enda spordialal Pariisi olümpiamängudele kvalifikatseeruvad, on kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). Venelased ja valgevenelased lubatakse võistlustulle ainult individuaalaladel.

Sportlased, kes on avalikult toetanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, Pariisis võistlema ei pääse. Sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris määrasid paljud alaliidud Venemaa ja Valgevene sportlastele nende võistlustel osalemise keelu, kuid eelmisest aastast hakati venelasi ja valgevenelasi tasapisi rahvusvahelisele areenile tagasi lubama.

Pärast ROK-i detsembrikuist otsust lubada venelased Pariisi üksnes neutraalsetena, ütles Venemaa president, et pole kindel, kas nad peaksid sellisel juhul olümpial osalema.

Külma sõja ajal boikoteeris USA 1980. aasta Moskva olümpiat ja Nõukogude Liit vastas sellele 1984. aasta Los Angelese olümpiamängude boikoteerimisega.