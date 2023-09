Venemaa ja Valgevene sportlased saavad Pariisi paraolümpial osaleda

IPC kongressil hääletati Venemaa sportlased tagasi häälteenamusega 74-65. Erapooletuks jäid 13 liiget.

Järgnenud hääletusel otsustas IPC Venemaa paraolümpiakomitee õigused kaheks aastaks osaliselt peatada, aga otsust sportlased paraolümpiamängudele ja teistele suurvõistlustele lubada peetakse erandiks. Poolt hääletasid 90 liiget, vastuhääli kogunes 56. Erapooletuks jäid kuus liiget.

Venemaa paraolümpiakomitee õiguste ajutine külmutamine tähendab ühtlasi, et Venemaa sportlased tohivad osaleda vaid neutraalsete individuaalsportlastena ning ei tohi kasutada riigi lippu või muud sümboolikat.

Lisaks Venemaa sportlastele lubatakse paraolümpiamängudele tagasi ka Valgevene sportlased, kellele kehtivad samad reeglid, mis Venemaa sportlastele.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.