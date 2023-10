Putin süüdistas ROK-i etnilises diskrimineerimises

Venemaa riigijuht väitis neljapäevasel foorumil, et Venemaa ja Valgevene sportlastele seatud tingimused rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on diskrimineerivad. Teatavasti on Venemaa ja Valgevene sportlased paljudel spordialadel rahvusvahelistelt võistlustelt välja jäetud või peavad võistlema nn neutraalsete sportlastena. Samuti on hetkel veel kahtluse all Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine tuleva aasta Pariisi olümpiamängudel.

"Olümpiamängud on poliitilise surve vahend inimeste vastu, kellel pole poliitikaga midagi pistmist. See on jõhker, rassistlik ja toetab etnilist diskrimineerimist. Tänu ROK-i juhtidele nüüdseks teame, et olümpiamängudele pääsemine ei ole parimate sportlaste tingimusteta õigus, vaid hoopis privileeg. Olümpiapiletit ei teeni mitte sporditulemustega, vaid poliitiliste žestidega," ütles Putin, vahendab insidethegames.biz.

"Mõned ametnikud on võtnud endale õiguse määrata, kelle suhtes olümpiaharta kehtib ja kelle suhtes mitte. Selline lähenemine on vastuolus spordi olemusega," lisas Venemaa riigipea.

Suve lõpus kutsus Putin tõusvate majanduste ühenduse ehk BRICS-i liikmesriike osalema järgmisel aastal toimuvatel BRICS-võistlustel. BRICS-i kuuluvad Venemaa, Brasiilia, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Järgmise aasta 1. jaanuarist saavad ühenduse täisliikmeteks Argentina, Egiptus, Etioopia, Iraan, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid.

Putin rõhutas foorumil, et BRICS-võistlused ei ole alternatiiv olümpiamängudele, lisades, et Venemaa on jätkuvalt pühendunud olümpiapõhimõtetele.

"Meie suurt, rahvusvahelist spordiperekonda pannakse praegu proovile. Nad tahavad näha meie ühtekuuluvust ja lojaalsust olümpiapõhimõtetele, nagu solidaarsus, võrdsus ja aus sportlik konkurents. Need on alati olnud ja jäävad Venemaa jaoks vankumatuks," märkis Putin.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) külmutas eelmisel nädalal Ukraina territoriaalset terviklikkust rikkunud Venemaa olümpiakomitee (VOK-i) liikmelisuse.