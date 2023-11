Venemaa olümpiakomitee läks ROK-i vastu spordikohtusse

Venemaa olümpiakomitee tunnustas 5. oktoobril enda liikmetena Ukrainale kuuluvate Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mindi ROK-i sõnul vastuolusse olümpiahartaga. Oktoobris otsustas ROK-i täitevkomitee, et peatab Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse ROK-is, mis tähendab, et Venemaa olümpiakomitee ei või enam tegutseda riikliku olümpiakomiteena ning kaotab õiguse rahvusvahelise olümpialiikumise rahastusele.

Küll lisas ROK, et see otsus ei mõjuta diskussiooni Venemaa sportlaste osalemise kohta Pariisi suve- ja Milano taliolümpiamängudel neutraalsete individuaalsportlastena ning see otsus langetatakse hiljem.

CAS teatas esmaspäeval, et registreeris Venemaa olümpiakomitee apellatsiooni. CAS-i teatel nõuavad venelased, et see ROK-i otsus tühistataks ning venelaste liikmelisus ROK-is taastataks. CAS ütles, et alustas menetlust ja moodustab vahekohtunike kogu, mis hakkab kaasusega tegelema.