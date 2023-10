ROK peatas Venemaa olümpiakomitee liikmesuse

Venemaa olümpiakomitee tunnustas 5. oktoobril enda liikmetena Ukrainale kuuluvate Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja regionaalseid spordiorganisatsioone, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust ning mindi ROK-i sõnul vastuolusse olümpiahartaga.

Neljapäeval otsustas ROK-i täitevkomitee, et peatab Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse ROK-is, mis tähendab, et VOK ei või enam tegutseda riikliku olümpiakomiteena ning kaotab õiguse rahvusvahelise olümpialiikumise rahastusele.

Küll lisas ROK, et neljapäevane otsus ei mõjuta diskussiooni Venemaa sportlaste osalemise kohta Pariisi suve- ja Milano taliolümpiamängudel neutraalsete individuaalsportlastena ning see otsus langetatakse hiljem.

"ROK langetas täna järjekordse ebaotstarbeka ja poliitiliselt motiveeritud otsuse. See tagab de jure selle, mida de facto tehti juba 2022. aasta veebruaris," teatas Venemaa olümpiakomitee pressiteates, vihjates enamike spordialaliitude poolt venelastele pärast sõja algust kehtestatud võistluskeeldudele.

"See on tähtis otsus," kommenteeris Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak Telegrami vahendusel. "Räägime oma partneritega, et sport ja poliitika ei saa lahus olla, kui terroristlik riik viib Ukrainas läbi genotsiidi ja kasutab oma sportlasi propaganda eesmärgil."