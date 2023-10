Verstappen krooniti Kataris kolmandat korda maailmameistriks

Tiitli tagamiseks ei tohtinud Verstappen laupäevases sprindis tiimikaaslasele Sergio Perezele kaotada enam kui viie punktiga ning kui mehhiklane tegi Esteban Oconi ja Nico Hülkenbergiga avarii ning pidi sõidu pooleli jätma, oli hollandlane sisuliselt juba enne finišit kolmekordne maailmameister.

Avaringil kolmandalt kohalt viiendaks langenud Verstappen sai Charles Leclerci ja Carlos Sainzi juhitud Ferraridest mööda ning asus jälitama Oscar Piastrit (McLaren) ja George Russelli (Mercedes). Russellist sai Verstappen mööda, aga austraallane Piastri võttis Kataris oma karjääri esimese võidu, edestades hollandlast 1,8 sekundiga. Lando Norris tõusis lõpus veel Russellist mööda kolmandaks, kindlustades McLarenile nõnda kaks pjedestaalikohta.

"Olen juba saavutanud rohkem kui ma kunagi unistada oskasin. Elan hetkes ja see on perfektne," sõnas 26-aastane Verstappen. "Ma ei tea, mida öelda. On olnud hiilgav aasta. Aitäh teile, et olete mulle sellise auto valmistanud," lisas ta tiimiraadio vahendusel.

Verstappen ja Mercedese sõitja Lewis Hamilton on omavahel ära jaganud viimased seitse MM-tiitlit: Hamilton võidutses aastatel 2017-20 ning hollandlane on maailmameistriks kroonitud 2021, 2022 ja 2023.