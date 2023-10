Verstappen võitis ajasõidu, kiire ringi tühistamine jättis Norrise esireast ilma

Sarja üldliider sõitis oma parima aja välja kolmanda sessiooni esimesel katsel, teine üritus ebaõnnestus. Tema kõrvalt läheb pühapäeval teele Mercedese piloot George Russell (+0,441).

Teise stardirea moodustab kogenud paar Lewis Hamilton (Mercedes; +0,527) ja Fernando Alonso (Aston Martin; +0,591) ning kolmanda hõivasid Charles Leclerc (Ferrari; +0,646) ja Oscar Piastri (McLaren; +0,762).

Algselt sõitis ajasõidu paremuselt teise tulemuse välja Lando Norris, aga McLareni piloodi kiire ring tühistati, kuna ei läbinud võistlusrada määrustepäraselt. Samal põhjusel oli ta kaotanud kiire ringi ka esimesel sessioonil ja britt peab pühapäeval startima kümnendalt kohalt.

Ta polnud sugugi ainuke, kelle kiire ring ei olnud kohtunike silmis määrustepärane, sest samal põhjusel jäid oma ajast ilma veel Piastri ja ka ainsana Verstappeni potentsiaalset MM-tiitlit kõigutada võiv Sergio Perez (Red Bull), kes peab startima 13. kohalt.

