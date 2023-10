Tänak: ralli andis lõpuks võimaluse ka vanemate juures aega veeta

"On raske aasta olnud," sõnas Tänak ERR-ile. "Ma ei ole väga ammu Saaremaal käinud, viimase paari aasta jooksul olen niisama ka vähe sattunud. Kui tuli mõte, et peame siia tulema, andis see võimaluse nädal aega kodus vanemate juures ka aega veeta."

Torn võitis reedel kaks esimest kiiruskatset, kolmanda katse võiduga sai Tänak pühapäevaks sisse napi edu. Hommikul võitis Tänak viis katset järjest ja suurendas edumaa ligi 20 sekundile, Torn teenis küll neli viimast katsevõitu, aga üldvõiduks sellest ei piisanud.

"Oli aus võidusõit! Eile alustas Ken hästi ja mina piisavalt kehvasti, ilmselgelt ei olnud ma piisavas tempos, mis selle autoga olema peab. Oli huvitav öö, arvasin ise, et tuleb väga sportlik päev, aga esimeseks paariks katseks võtsin end hommikul kokku ja Robi [Virves] tegi ka head tööd," jätkas Tänak. "Saime vahe sisse, pärastlõunal pidime justkui hoidma ja koju tooma. Teed olid vähe katki, lihtsaid probleeme ei tahtnud, aga Ken hoidis nii palju tempot peal, et niisama ei saanud ka sõita."

Tornile teise koha arvestuses nädalavahetusel ohustajaid ei olnud, kolmandaks tulnud Gregor Jeets kaotas Tänakule ja Tornile enam kui kahe minutiga.

"Oli tore üllatus. Eks seda tahtmist tuli alla suruda, aasta otsa pole põhimõtteliselt rooli taga istunud. Kui oleks lihtsalt panema läinud, oleks ilmselt metsa vahele jäänud. Valges oli natuke lihtsam kui õhtul, aga ei midagi väga lihtsat: vahepeal oli kõva vihm, siis ilma vihmata. Tuli vaadata, mis ja kus," tõdes Torn.