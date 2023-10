Keerulistes oludes sõidetud Saaremaa ralli katkestas kolmandik startinutest

EMV3 klassi, kus sõidetakse Ford Fiesta Rally3 autodega, olid 12. kiiruskatse kokkuvõttes parimad Hubert Laskowski - Michal Kusnierz. Poolakate edu oli ralli finišis Saaremaal Rally3 autoga esimese stardi teinud Patrick Enok - Silver Simm ees 10,8 sekundit. Klassi kolmas koht 2007. aasta vormel-1 maailmameistri Kimi Räikkoneni vennapojale Justus Räikkonenile ja tema kaardilugejale Mikael Korhonenile.

Seitsmenda katseni EMV3 klassi ja FIA Rally Star arvestuse liidrikohta hoidnud Romet Jürgenson - Siim Oja lõhkusid kaheksandal katsel rehvi ja kaotasid selle vahetuse tõttu aega. Ralli finišis oli eestlaste kohaks viies +3.02,4. Parimale FIA Rally Star võistluspaarile, kelleks olid Taylor Gil - Daniel Brkic, kaotasid nad lõpuks 23,4 sekundiga.

Esiveoliste EMV4 arvestuses selgus võitja viimasel katsel. Eelviimase katse järel 12,4-sekundilise eduga klassi esikohta hoidnud Jaspar Vaher - Marti Halling pidid viimase 9,34 km pikkuse katse finišis tunnistama Joosep Planken - Taavi Lassmanni 14,5-sekundilist paremust. See tähendas 2,1-sekundilise eduga klassivõitu 16-aastasele Plankenile. EMV4 arvestuse kolmas koht läks Mark-Egert Tiits - Sander Pruulile. Kõik TOP3 võistluspaari sõitsid Saaremaal Ford Fiesta Rally4 võistlusautodel.

"Saime teha ühte testi enne rallit, sest meie jaoks uus auto, mis toodi Soomest ja valmistati Saaremaaks ette. Testist alates sujus kõik hästi ja samamoodi ka ralli. Alustasime reede õhtu rahulikult, sest oli pime ja hästi palju vihma. Plaan oli jõuda laupäeva ja edasi oli plaan hakata vaikselt ehitama ja kiirust lisama nendes kohtades, kus me end kindlalt tundsime. Pärastlõunal oli tempo hea ja sai Jaspariga võidu sõita. Undva peal tuli suur võit ja samamoodi ka viimasel, mis oli veidi ootamatu ja kindlasti plaanipärane polnud. Endale ka natuke üllatus," võttis õnnelik Planken finišipoodiumi eel hooaja viimase ralli kokku.

Saaremaa ralli absoluutarvestuse neljandal ja EMV5 klassi esikohal finišeerisid Timmu Kõrge - Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X). Klassi teine koht kuulus võistluspaarile Allan Popov - Aleksander Prõttšikovile (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes jäid võitjatest maha 1.50,7. Eelviimase katsel konkurentidele positsiooni loovutanud Roland Murakas - Kalle Adler (Mitsubishi Lancer Evo IX) jäid lõpuks poodiumi teisest astmest 4,6 sekundi kaugusele.

"Ma arvan, et see oli olude poolest üks keerulisemaid Saaremaa rallisid, mis ma sõitnud olen. Isegi Ilmar Raissar ütles, et sellist tormi ei olegi siin enne olnud. Olud olid libedad ja ootamatusi täis, kuid siin polegi muud öelda, kui Michelini rehv tegi imetööd. Pidamine oli konstantne ja mingeid muresid polnud. Meil olid olulised ka katsete võidud ja selles mõttes oli vaja teha väga tugev sooritus," rääkis tänavu Eesti ja Läti meistritiitlid võitnud saarlane Kõrge koduralli finišis. "Meelestasime end nii ja hakkasid tulema päris head ajad. Oleks võinud tempo poole päeva pealt maha lasta, kuid vaatasime, et rütm on nii hea sees ja lasime sama tempoga lõpuni edasi. Hooaja kokkuvõttes saaks kindlasti paremini, sest väga raske teekond on meie jaoks olnud sõita nii Läti kui Eesti meistrivõistlusi, aga õnneks suutsime need ära lahendada ja oleme täna oma palga saanud."

EMV6 klassis juhtisid kümne kiiruskatse järel Markus Abram - Rasmus Vesiloo (BMW M3 E46 Compact), kuid järgneva katse teelt väljasõit tähendas katkestamist. Sealt edasi haarasid liidrikoha ja hoidsid seda lõpuni Markus Tammoja - Henri Ääremaa (BMW M3 E36). Eestlaste edu oli ralli finišis soomlaste Juha Paavilainen - Veikko Kanninen (BMW M3 E36) ees 39,1 ja Karl Jalakas - Janek Kundrants (BMW M3 E36) ees 49,7 sekundit.

EMV7 klassis ei olnud rasketes ilmaoludes sõidetud Saaremaa rallil vastast võistluspaarile Sander-Erik Tiits - Fredi Kostikov (VW Golf II). Nende edu teise koha saanud Karmo Salong - Tanel Vahter (Honda Civic Type-R EP3) ees oli 2.55,3 ja kolmandana lõpetanud Arno Metsaluik - Mati Solom (Honda Civic Type-R) ees 5.31,3.

EMV8 arvestuses kuulus Saatemaal klassivõit Oskar Männamets - Holger Enokile (Citroën C2 R2 Max). Edu soomlaste Petteri Salminen - Jan Lönegren (Toyota Starlet) ees oli 4.56,7 ja ekipaaži Madis Moor - Mihkel Reimal (BMW 316) ees 7.07,5.

EMV Lada arvestuse hooaja viimase etapivõidu võtsid Koit Repnau - Hannes Hannus (Lada VAZ 2105 VFTS). Teise koha sõitsid välja Sander Klaus - Martin Udusalu (Lada VAZ 2105) ja kolmanda Einar Visnapuu - Anti Kaljumäe (Lada VAZ 2105 VFTS). Kaotust võitjatele kogunes neil vastavalt 1.13,7 ja 2.17,5.

Veoautode klassi EMV9 parimad olid neljandat korda sel hooajal Tarmo Silt - Raido Loel (GAZ 51). Tänavuste meistrite edu oli laupäeval ilma GAZ 51 roolivõimuta sõitnud Veiko Liukanen - Toivo Liukanen (GAZ 51) ees 43 sekundit. Möödunud aasta Saaremaa ralli neljanda koha vahetasid sel korral kolmanda vastu Meelis Hirsnik - Allan Birjukov (GAZ 51), kes jäid võitjatest minuti ja 18,3 sekundi kaugusele.

"Selle aasta Saaremaa oli keeruline ja raske sõita ning ilm oli nii heitlik ja teed keerulised. Kuna autosid oli palju, siis oli seal taga raske sõita. Sõit läks hästi ja suuremaid viperusi polnud. Küll need nn. veetakistused oskasid mootorisse jõuda ja vesi võttis meid seal praktiliselt iga kord seisma. Viimasel katsel oli hetk, kus ei teadnud täpselt, kas saame käima ja kas jääb käima, aga muidu ei olnud väga suuri momente. Meie tempo oli pigem kontrolliv, sest kui me vaatame suurt pilti, siis meie punktisüsteem on erinev ja meile oli oluline lõpuni saada. Ralli võit oli ka eesmärk, kuid oluline oli saada mingid punktid, sest meil on olnud mitu aastat, kus tobeda apsaka tõttu on meistritiitel kaduma läinud," võttis tänavune Eesti meister Silt keerulistes oludes sõidetud Saaremaa ralli kokku.