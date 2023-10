Eestlased jõudsid veteranide trekisõidu MM-il esikuuikusse

Ord ja Kull on esimesed eestlased, kes osalesid veteranide trekisõidu MM-il. Ordi sõnul on üle nädala kestva tiitlivõistluse organiseeritus sama nagu teistel suurvõistlustel, kuid osalejaid on kordi rohkem, sest erinevaid vanusegruppe on väga palju. MM-i tase on kõrge ning 2/3 sportlastest on väga hästi ette valmistunud ja väga professionaalsed, vahendab ejl.ee. "Ülejäänud 1/3 on tõelised fännid, kellel on küll tippvarustus, kuid on näha, et nad on tulnud võistlusest ja melust lihtsalt osa saama," ütles Ord.

Ordi põhialaks oli scratch, kus ta pälvis 55-59-aastaste meeste konkurentsis viienda koha. Võidu teenis inglane John Fiddies, talle järgnesid norralane Jens Bolme ja Argentina trekirattur German Cassani. Ordi sõnul on ta küll võistlemas 55-aastaste seas, kuid sellele vaatamata jäi natuke kogemusest puudu. "Lootsin grupifiniši peale, aga seal sõideti eest ära ja seetõttu tuli viienda kohaga leppida. Ülekanne oli raske ja natuke mängis rolli, et inglased sõitsid kodus klubi-, mitte koondisevormides. Ma ei jaganud seal ära, kes kellega kokku mängib ja pärast protokolli vaadates sain alles aru, miks tugevamad inglased gruppi enam järele ei vedanud. Läksin kümne hulka sõitma, kuid viies on koht pettumus. Medali peale sõitmine oli kindlasti võimalik," nentis Ord.

500 m paigaltstardiga sõidus sai Ord 11. koha ajaga 36,606. Eestlase sõnul tuli enne starti tegeleda erinevate probleemidega, kuid kuna juba scratch'i sai sõitma mindud, siis tegi ikkagi ühe ala veel kaasa, et mitte ainult scratch'iga piirduda.

Kulli ettevalmistus MM-iks oli ideaalsest kaugel, sest mononukleoos murdis ta mitmeks kuuks jalust. Alles augusti lõpuks kadusid sümptomid ja eestlane sai uuesti treenima hakata. Kuna aga aprillis sai end kirja pandud ja suur soov oli võistelda, siis tuli viimastest nädalatest maksimum võtta ja muuhulgas käis ta koos Ordiga Leedus Panevežyses elus esimest korda puutrekiga tutvumas, sest kodus veel sellised võimalused puuduvad. Lõpuks sõitis ta 45-59-aastaste meeste konkurentsis 3 km jälitussõidus välja kuuenda tulemuse ajaga 3.33,643, mis on vaid pool sekundit isiklikust rekordist kehvem. Kvalifikatsiooni kiireim aeg mõõdeti inglasel Joel Stewartil (3.20,953).

"Lühikese ettevalmistuse tõttu ei olnud mul erilist kindlust, mida ma suudan. Mõtlesin, et aeg alla 3.40 oleks juba kolme vääriline tulemus. Kuna sõitsin vaid 0,5 sekundit aeglasemalt, kui on Helsingi trekil sõidetud isiklik rekord, siis olen tulemusega rahul ja õige otsus oli võistlema minna," ütles Kull. "Siiski läksin natuke strateegiaga alt ehk alustasin liiga kiiresti. Sain endaga koos sõitnud kaasvõistleja kätte juba viiendal ringil, mis lõi natuke rütmist välja ja viimane kilomeeter oli päris korralik kannatamine. Kadus ka pidepunkt, keda püüda. Võib-olla parema jõu jaotamisega oleksin sõitnud üks-kaks sekundit kiiremini, samas jätsin endast kõik rajale, sest ma ei suutnud peale finišit korralikult kõndidagi. Andsin endast kõik, mis anda oli."

Järgmisel aastal peetakse veteranide trekisõidu MM Prantsusmaal Roubaix's, kuhu Ord soovitab kõikidel trekisõidufännidel olenemata tasemest osalema tulla.