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Hooaja avanud Aleksandr Selevko asus USA-s liidriks

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko asus Ameerika Ühendriikides Massachusettsi osariigis Norwoodis toimuvat võistlust lühikava järel juhtima.

Selevko korjas esituse eest 87,65 punkti. Tema mullu MM-il püstitatud lühikava isiklik rekord on 96,49 punkti. Sellegipoolest haaras ta kindla liidrikoha, sest Iisraeli esindaja Mark Gorodnitsky sai 80,99 ja ameeriklane Daniel Martynov 79,34 punkti.

Tegemist on Selevko hooaja avavõistlusega ja pühapäeval on kavas vabakava. Kuna Selevko kuulub Boston Skating Clubi ridadesse, siis on tegemist tema kodujääga.

Eelmisel hooajal kulmineerus Selevko hooaeg suurepäraste tulemustega maailmameistrivõistlustel, kus ta kogus lühikavas 96,49 ja vabakavas 173,93 punkti, mis tähistasid isiklikke rekordeid. Mõistagi oli isiklik rekord ka kogusumma 270,42, mis tõi MM-il kuuenda koha. Eelnevalt oli ta saanud EM-il viienda ja olümpial 16. koha.

Tänavu osaleb Selevko ka kahel GP-etapil. Kõigepealt hooaja esimesel GP-etapil Prantsusmaal, mis toimub oktoobri eelviimasel nädalavahetusel. Tema teine start leiab aset novembri keskel USA-s.

Toimetaja: Siim Boikov

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