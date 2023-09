Suninen nõustus viimaks reedeseid probleeme lahkama

Senise karjääri jooksul on Suninen vaid korra lõpetanud MM-etapi kahe parema hulgas ja pjedestaalile mahtus ta viimati vahetult enne koroonakriisi ehk 2020. aastal Mehhikos. Seega võiks 29-aastane rallipiloot kiirusega rahule jääda.

Päris viperusteta tema päev aga ei kulgenud. Reede õhtul jäi aga pisut segaseks, mis mured Sunineni vaevasid. Soomlane oli kahe viimase katse järel väga kidakeelne, kuigi andis mõista, et probleeme valmistavad "tavalised asjad".

Pärast tagasijõudmist hooldusparki nõustus ja meediatsoonis teemat pikemalt lahkama. "Meie radiaator lekkis ja kaotasime hübriidi, nii et oli päris mitmeid teemasid," sõnas Suninen väljaandele DirtFish. "Õnneks saime nende probleemidega hakkama ja siin me nüüd oleme."

Kuigi Suninen hõivas reedel teise positsiooni, kaotades Ott Tänakule (M-Sport Ford) vaid pisut enam kui nelja sekundiga, jäi soomlane esiti tüüpiliselt tagasihoidlikuks.

"Mul on tunne, et mõnes kohas võinuks me kiiremini liikuda, aga ma pean arvestama, et meie jaoks oli kõik uus ja keegi ei suuda sõita täiuslikke kurve." Lõpuks tunnistas ta siiski: "On olnud väga hea päev."