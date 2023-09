Latvala: Rovanperä peab Tšiilis üldarvestuse peale mõtlema

Reedel alanud Tšiili ralli kuuendal kiiruskatsel tegi MM-sarja üldliider Rovanperä sõiduvea ning lõpetas võistluspäeva viiendal positsioonil, kaotades liidrikohal asetsevale Ott Tänakule (M-Sport) ligi 40 sekundiga.

Toyota tiimipealik Latvala ütles ralliportaalile DirtFish, et Rovanperä ei saa Tšiilis enam liigselt riskida. "Kalle kaotas veelgi aega. Ta ei sõida enam võidu nimel," sõnas tiimipealik. "Ma usun, et Kalle mõtleb MM-tiitlile ja ta vajab üldarvestuses punkte. Ta ei pea siin enam riskima ja esimese viie seas lõpetamisest peaks talle piisama."

Rovanperä on sel hooajal kogunud 200 punkti ning edestab tiimikaaslast Elfyn Evansit 33 punktiga. Evansist omakorda 33 punkti kaugusel on Hyundai mees Thierry Neuville (134 punkti), Tänak on 119 punktiga neljandal kohal.

"Kalle ei saa siin nulli peale jääda," jätkas Latvala. "Seda peab meeles pidama. Kui ta seda teeb, siis on tal Kesk-Euroopa rallil surve peal, ta peab sellega arvestama. Kui ta võtab [Tšiilis] esiviisiku punktid, siis võib Kesk-Euroopa rallil veel ühest esiviisiku kohast piisata, et MM-tiitel kindlustada."

Rovanperä ütles portaalile, et ta üldarvestuse peale palju ei mõtle. "Praegu peame lihtsalt [laupäevaks] parema mineku leidma. See on ainus asi, mis teha saame," ütles 22-aastane soomlane. "Enne pühapäeva ei saa kunagi öelda, et võitmine on võimatu, aga lihtsalt sõites ma ei võida. Vahe on liialt suur."

Tšiili ralli lõpeb Eesti aja järgi pühapäeva õhtul ning pärast seda jääb sõita veel kaks etappi: oktoobri lõpus Kesk-Euroopa ralli ning novembris Jaapani ralli.