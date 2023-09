Kristo Voika eurosarja vastasest: usun, et seal on mängu küll

Käsipalli meistriliigas tegid kolmapäeval Mistra ja HC Kehra 28:28 viigi. Viljandi alistas HC Tallinna 31:27. Just Viljandi on Eesti meistri Põlva Serviti kõrval veel eurosarjas European Cup'il konkurentsi jäänud ja valmistub oktoobrikuisteks eurosarja kohtumisteks.

Klubi jaoks edu toonud paaril viimasel aastal on Viljandi välja kujunenud üsnagi kindel tuumik. Nüüd jäi aga meeskond kahe hooaja vahel ilma ühest oma koondislasest, väledast ja kavalast nurgaründajast Ott Varikust.

"Ott sai väga hea ja toreda pakkumise. Ott mängib nüüd see hooaeg Islandi meistriliigat, mis on väga positiivne. Ja hea uudis on see, et juba esimesel nädalal valiti ta seal nädala mängijaks. Me tahaksime kedagi veel sinna Oti asendust – vasakukäelist – aga hetkel vaatame, mis on finantsilised seisud. See on juba treenerite teema. Mängime nende meestega, kes meil on. Ja proovime nii hästi, kui suudame," rääkis Viljandi kapten Kristo Voika.

Mullu pääses Viljandi nii Balti liigas kui Eesti meistrivõistlustel finaali, aga mõlemas sarjas jäädi Põlva Servitile finaalis alla. Eesti karikas suudeti aga võita. Lisaks kodustele liigadele teeb klubi taaskord kaasa ka tugevuselt kolmandas eurosarjas.

"Ise me oleme selle valiku teinud, et kõiki neid sarju, mis vähegi võimalik, mängida. Ma arvan, et meil iseenesest, kui see üks koht välja arvata, siis meil tegelikult on igale kohale olemas kaks mängijat," märkis peatreener Marko Koks.

EHF European Cup'il mängib Viljandi oktoobri keskel Sloveenia klubiga Krka.

"Väga vähe oleme seda vastast näinud. Nad on Sloveenia liigas neljandad. Aga ma usun, et seal on mängu küll. Veel ennustada ei oska, aga tahaks kindlasti järgmisse ringi jõuda. Ütleme nii, et praegu ikkagi ajastame vormi selle euromängu jaoks kõige paremini," lisas Voika.