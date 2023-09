Saksamaa korvpallikoondis tuli esmakordselt maailmameistriks

Serblased alustasid finaalmängu kiirelt, kui Stefan Jovic nende teisel rünnakul kaugviske tabas. Seejärel võttis Nikola Jovic lauapalli ning viis selle üksinda Saksamaa korvini, kus ühe käega pealtpanekuga serblased viiega juhtima viis. See jäi aga tasavägise veerandaja suurimaks eduseisuks, sest sakslastel õnnestus tempos püsida ning veerandaeg lõppes Serbia 26:23 eduseisul.

Teise veerandi alguses läks Serbia taas viiega juhtima, kuid sakslased vastasid ning haarasid 30:28 eduseisu. Seejärel sai hoo sisse Bogdan Bogdanovic, aga Dennis Schröder mängis omakorda meistrilikult ning serblased jäid pigem tagaajaja rolli. Vaheaja eel läks Bogdanovic vabaviskejoonele ning tabas mõlemad, et seis 47:47 viigistada.

Kui kolmanda veerandi algus oli aeglasema tempoga, siis sakslased tegid umbes viis minutit enne veerandi lõppu Schröderi juhtimisel 11:0 vahespurdi ning jõudsid kahekohalise eduseisuni. Serblased leidsid vabaviskejoonelt vastuse, aga Franz Wagneri kauge kolmepunktivise viis Saksamaa 12 punktiga ette. Seejärel said mõlemad meeskonnad korvi alt veel punktilisa ning otsustava veerandi eel oli tablool sakslaste 69:57 eduseis.

Neljandal veerandil säilitasid sakslased 12-punktilist eduseisu kaks minutit, kui Aleksa Avramovic kaugviskega serblased lähemale tõi. Järgnenud rünnakul kahanes Saksamaa edu seitsmele punktile ja mõned olukorrad hiljem tabas Avramovic veelkord kaugelt, tuues Serbia viis minutit enne kohtumise lõppu nelja punkti kaugusele.

Skooripõua all kannatanud sakslased pääsesid aga seejärel Johannes Voigtmanni kaugviskest taas seitsmega juhtima. Kaks minutit enne mängu lõppu tabas Franz Wagner kaks vabaviset, et eduseis üheksale paisutada, kuid Avramovic tabas jälle kaugelt ning järgmisel rünnakul tehti talle kaugviskel veel viga. Tagamängija tabas kõik kolm vabaviset ja sakslaste edu oli kolmele punktile kahanenud.

Viimasel minutil pääses Schröder vabaviskejoonele ja tabas ühe, kuid Marko Guduric vastas teisel pool kahe täpse vabaviskega. Serbia hoog sai aga seejärel otsa ning Saksamaa teenis 83:77 võiduga koondise esimese MM-tiitli.

Serbia eest oligi resultatiivseim kangelasliku viimase veerandi mänginud Avramovic, kes lõpetas kohtumise 21 punktiga. Bogdanovic lõpetas esimese poolaja 15 punktiga, aga panustas teisel poolajal vaid kahe silmaga.

Dünaamiline Schröder panustas ajaloolises võidus 28 punktiga, visates väljakult 53-protsendilise täpsusega. Korvi all kõvasti võidelnud Franz Wagner panustas 19 silma, seitsme lauapalli ja kolme vaheltlõikega. Wagner valiti finaali parimaks mängijaks, Schröderile anti turniiri kõige väärtuslikuma mängija auhind.

GERMANY ARE THE WORLD CHAMPIONS #FIBAWC pic.twitter.com/AV4R3nPYl4 — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) September 10, 2023

Enne mängu:

Saksamaa korvpallikoondis pole tänavusel MM-il veel kordagi kaotusvalu tundnud, läbides alagrupiturniiri võitudega Jaapani, Austraalia ja Soome üle. Sakslased liikusid edasi vahegruppi, kus neid ootas peale Austraalia veel Sloveenia ja Gruusia. Nende kahega Saksamaal probleeme ei olnud, mõlemad kohtumised võideti pea 30 punktiga ja vahegrupi punktide vahe jäi +103 peale.

Ka Serbia läbis alagrupi kolme võiduga, kui alistas +91 punktide vahega Hiina, Puerto Rico ja Lõuna-Sudaani. Vahegrupis liitus Serbiaga veel Itaalia ja Dominikaani Vabariik ja kuigi viimaste vastu võtsid serblased 33-punktilise võidu, siis Itaalia vastu pidid nad vastu võtma napi 76:78 kaotuse.

Veerandfinaalides panid Saksamaa ja Serbia koondised lõpu Läti ja Leedu suurepärastele turniiridele ning läksid poolfinaalides kokku vastavalt USA ja Kanada koondistega. Serbia juhtis Kanada vastu poolfinaalis ühel hetkel 17 punktiga ning teenis lõpuks 95:86 võiduga taas pääsu MM-finaali. Saksamaa juhtis USA vastu ühel hetkel 12 punktiga, kuid pidi leidma vastuse ameeriklaste hilisele spurdile, et 113:111 võiduga esmakordselt maailmameistrivõistlustel finaali jõuda.

Saksamaa mängib MM-i finaalis esmakordselt, nende parim tulemus on 2002. aastal teenitud pronksmedal. Serbia jaoks on see tehniliselt neljas MM-finaal, kuid 1998. ja 2002. aastal teenitud kuldmedalid tulid Montenegroga ühismeeskonnana. Serblased mängisid MM-finaalis 2014. aastal, kui pidid USA paremust tunnistama.

Andreas Obst ja Dennis Schröder Autor/allikas: FIBA

Saksamaa rünnakut juhib tagamängija Dennis Schröder, kes suutis seljatada kohutava esituse veerandfinaalis Läti vastu, panustades poolfinaalis USA vastu 17 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga. Toronto Raptorsiga liitunud Schröder on MM-il visanud keskmiselt 17,9 punkti ja lisanud 6,7 korvisöötu ning 1,4 vaheltlõiget.

Mööda ei saa vaadata ka Moritz Wagnerist, kes on kuue mänguga kesmiselt 12,8 punkti panustanud, tabades kaugelt 50-protsendilise täpsusega. Tema noorem vend Franz liitus koondisega veerandfinaalis ning panustas võidus Läti vastu kohe 16 punkti ja kaheksa lauaga.

Serbiat vedav jõud sel MM-il on olnud Atlanta Hawksis palliv Bogdan Bogdanovic, kes on visanud keskmiselt 19,4 punkti ning lisanud sellele 4,6 korvisöötu ja 2,3 vaheltlõiget. Bogdanovic võib väga kergelt mängu üle võtta, eriti kui kaugvise kukub.

Keskmängija Nikola Milutinov on teinud sel turniiril seitsme mänguga neli kaksikduublit, visates keskmiselt 13,6 punkti ja haarates 9 lauapalli. Sakslased peavad silma peal hoidma ka Nikola Jovicil, kes on sarnaselt Bogdanovicile kaugelt hea viskekäega.