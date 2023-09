Visnapuu: seekord Saksamaa näitas tõesti head taset

Miks ikkagi Saksamaa maailmameistriks tuli?

Täiesti väljateenitud võit, ainukene tiim, kes turniiri jooksul ühtegi mängu ei kaotanud. Nad olid tõesti nii kaitses tiimina head, aga ka rünnakukvaliteet mängis viimastes mängudes vastaste hea kaitse üle. Alguses ise arvasin, et Serbia võib-olla tapab Saksamaa rünnaku ära, nii nagu Leedu ja Kanada. Aga seekord Saksamaa näitas tõesti head taset.

Oli see pigem tiimide turniir või oli see pigem staaride turniir?

Mina ütleks küll, et igal tiimil oli oma staar olemas, aga võitsid ikkagi tiimid. Ja mul on selle üle hea meel, et korvpalli põhitõed said kinnitust selle MM-iga.

Kas mingi trend ka sellest MM-ist on välja tuua?

Mina tooks kõrge kvaliteediga rünnaku välja. Need protsendid, millega visatakse ja need skoorid – minu jaoks oli see eelkõige selle turniiri märksõna.

Sellega, et Leedu jõuab veerandfinaali oleme harjunud, aga see, mida tegi Läti, on natuke liiga hea, et ära seedida. Miks nad teevad nii hästi kõike?

Nad õnnestusid väga hästi ja ma arvan, et nendel oli see janu kindlasti väga suur, sest eelmiselt EM-ilt nad jäid eemale. Ja nüüd neil oli võimalus MM-il tõestada oma headust ja sellega nad said väga hästi hakkama.

Kas see on korvpallimaailmale tegelikult müügiartiklina hea, et meil on täiesti tipus Kanada ja Läti ja Saksamaa – meeskonnad, kes seal väga tihti olnud ei ole? Olgem ausad, tore küll, aga tavaliselt suuri mänge mängivad teised.

Ma arvan küll, et see on hea, et vahelduseks teisi riike ka etteotsa satub ja minul on hea meel selle üle, et ikkagi Euroopa tõestab järjekindlalt korvpalli tippu kuulumist – kaheksast võistkonnast kuus veerandfinaalides kõik Euroopast, finaalis kaks Euroopa võistkonda.

USA jäi medalita. Vahepeal oli periood, kui ei tuldud MM-ile täie lauluga, siis vahepeal jälle tuldi ja seekord ka justkui ei tuldud. Kas nende jaoks ei olnud tähtis ja tegelikult suurt mängu mängitakse ikkagi järgmine aasta olümpial?

Raske öelda, ega nad viimastel aegadel ei ole jah oma kõiki staare ja kõiki esimese suurusjärgu tähti koondisesse saanud, aga sellegipoolest tuleb nendega alati arvestada ja ma usun küll, et nüüd nad on n-ö vihale aetud ja proovitakse järgmiseks aastaks olümpiaks kindlasti parim tiim kokku saada.

Ja lõpetuseks, mida meie sellest turniirist õpime? Me tahaks ju ka siit väikest kasu saada.

Me näeme, millist kvaliteeti on vaja, et olla maailmas tippsatside hulgas. Ja nagu ma ütlesin, Euroopa domineerib üsna jõuliselt ja see tähendab, et kui me tahame maailmas kuskile jõuda, siis me peame olema Euroopas eesotsas.

Läti üle ikka rõõmustame?

Loomulikult rõõmustame. Kaasa saame võtta ka selle, et me maailmameistrit võitsime valikturniiril.