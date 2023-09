Bridges'i hiilgav tegutsemine tõi lisaaja, aga medali sai siiski Kanada

USA oli enamuse kohtumisest tagaajaja rollis, jäädes juba avaveerandi lõpuks üheksa punktiga maha 25:34. Teine veerandaeg algas ameeriklaste 15:2 spurdiga, mis viis nad esmakordselt kohtumist juhtima, aga Kanada kosus ja läks poolajapausile kahepunktilises eduseisus 58:56.

Kolmandal veerandil tegi Kanada uuesti vahe sisse ja USA alustas normaalaja viimast vaatust üheksapunktilises kaotusseisus 82:91. Neljanda veerandi alguses oli kindlam USA, kes sai korraks kahe punktiga ette (98:96), kuid õige pea loovutas juhtohjad tagasi Kanadale. Minut enne lõppu oli USA peal 107:106, aga Dillon Brooksi vabavisked ja Shai Gilgeous-Alexanderi kauge kahene viisid Kanada 20 sekundit enne lõppu juhtima 111:107.

USA järgmisel rünnakul teenis Mikal Bridges kaks vabaviset. Esimese tabas Bridges probleemideta, kuid viskas teise meelega vastu korvi, seejärel haaras ise lauapalli ja jooksis kolmepunktijoone taha, kust saatis teele viigi toonud korvi. Kanada ei suutnud kellale jäänud 0,6 sekundiga vastust leida ning võitja selgitamiseks läks vaja lisaaega.

MIKAL BRIDGES HITS THE GAME-TYING THREE #FIBAWC x #WinForUSA pic.twitter.com/cnkKgt2SL0

Lisaajal sai ameeriklastel aur otsa. Kanada pääses kohe ette ja enam tagasi ei vaadanud, teenides lõpuks võidu numbritega 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7). Tegemist on Kanada esimese medaliga korvpalli maailmameistrivõistlustelt. USA jäi teist MM-i järjest medalita.

Dillon Brooks ja Shai Gilgeous-Alexander kollitasid ameeriklasi vastavalt 39 ja 31 punktiga. Gilgeous-Alexanderi arvele kogunes ka 12 korvisöötu. Neli kaugviset tabanud R.J. Barrett panustas 23 punktiga ning Lu Dort ja Kelly Olynk kogusid kumbki 11 silma. USA parimad olid Anthony Edwards 24 ja Austin Reaves 23 punktiga.

Pärastlõunal selgitavad maailmameistri Saksamaa ja Serbia. Kell 15.40 algavale finaalile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

HISTORY WRITTEN.



Canada win their first ever World Cup medal #FIBAWC pic.twitter.com/xRT8sYObuo