Läti tuli mängu lõpus raskest seisust välja, aga poolfinaali ei pääsenud

Avaveerandil tabasid mõlemad koondised viskeid 33-protsendiliselt, aga leidsid hiljem oma ründemängu ja Saksamaa 26:25 võiduga lõppenud kolmanda veerandi järel alustasid lõunanaabrid otsustavat perioodi kolmepunktilises kaotusseisus.

Saksamaa tegi viimase veerandaja esimese kolme ja poole minutiga 12:1 spurdi, Läti oli veel 2.13 enne mängu lõppu taga kümne punktiga, aga vähendas Rodions Kurucsi kaugviske ja Arturs Žagarsi korvide järel vahe kahele silmale. Žagars tõi pärast Daniel Theisi tabavaid vabaviskeid lätlased taas ühe rünnaku kaugusele ning neile jäi ka võimalus mäng võita, aga Davis Bertansi kaugvise rõngast ei läbinud.

Franz Wagner viskas võitjate kasuks 16 punkti, lätlasi vedasid 24 punkti kogunud Žagars ja 20 punkti peale jäänud Bertans. Saksamaa kohtub poolfinaalis USA-ga, Läti mängib viienda koha nimel esmalt Itaaliaga.

"Tulime viimasel veerandajal välja 11-punktilisest kaotusseisust ja tegime seda taas ühe maailma tippmeeskonna vastu. See võtab palju energiat ja jõudu. Kui see viimane vise oleks tabanud, oleks see olnud mu elu kõige tähtsam korv..." vahendab Läti Delfi Bertansi mängujärgseid muljeid.

"Olen selle meeskonna üle väga uhke, võitlesime igas mängus. Meil oli võimalus võita. Mängime meeskondlikult, mängime õigesti. Kahjuks ei suutnud seekord asja lõpuni viia," lisas Bertans.