Wanty spordidirektor: Mihkelsit ootab ees suur tulevik, olge ta üle uhked!

Kahe Eesti profiratturi kodumeeskonna Intermarche–Circus–Wanty spordidirektori Pieter Vanspeybroucki sõnul usub ta, et Rein Taaramäe võib veel suurtuuril etapivõidu noppida ning et Madis Mihkelsit ootab ees ilus tulevik.

Taaramäe jaoks on tänavune Hispaania velotuur möödunud raskelt, lisaks enda sõnul keskpärasele vormile on ta läbi elanud ka mitu kukkumist.

"Ta on ka endas veidi pettunud," rääkis meeskonna spordidirektor Pieter Vanspeybrouck kolmapäeval Hispaania velotuuri käigus ERR-ile. "Esimestel päevadel polnud tal jalgu ja tal oli ka kolm kukkumist. Rein on Rein: usume temasse ja loodame, et ühel hetkel käib klõpsatus. Asi pole selles, nagu ta oleks kehv. On uus nädal ja usume, et ühel hetkel leiab ta oma jalad üles."

"Taaramäe on tiimi jaoks väga tähtis. Tal on oma suured võidud, oma kogemustepagas ja ta on väga tähtis ka Madisele [samuti Wantys sõitev Madis Mihkels], jagades õpetussõnu ka noortele. Rein hoiab meeskonnas motivatsiooni kõrgel ja suudab ka tulemusi teha," iseloomustas endine profirattur Vanspeybrouck oma eakaaslast.

Vanspeybrouck usub, et Taaramäe on jätkuvalt võimeline suurtuuril etapivõitu võtma. "Eriti Vueltal, kus etapid talle hästi sobivad. Ta oli heas hoos ka eelmisel aastal, kui oli mitmel puhul osaline jooksikute pundis. Peab olema ka õnne, aga olen üsna kindel, et tal on võimalus suurtuuril etapivõit võtta," sõnas belglane.

Tiimi spordidirektoril jätkus kiidusõnu ka Mihkelsile, kes võttis hiljuti Saksamaa velotuuri sprindifinišis oma karjääri kaalukaima võidu. "Nägime tema potentsiaali juba eelmisel aastal ja meil olid tegelikult tema jaoks tänavu kõrged ootused. Tema aasta algas võib-olla ennast otsides, see kõik on ju tema jaoks uus, aga toetame teda ning üritame teda igati aidata. Võit Saksamaal näitab, et ta saab väga kiiresti aru, kuidas tiim töötab, näeb meeskonna taktikat ja ta tahab ka tiimi aidata. Ka see on tema arengut silmas pidades tähtis," rääkis Vanspeybrouck.

"Helistasin talle pärast võitu, olin isegi veidi üllatunud, et tal õnnestus triumfeerida ja ka tema oli toru otsas veidi sõnatu! Usun, et tal on ees ilus tulevik ning Eesti peaks tema üle uhke olema. Tema võit oli tiimi jaoks tähtsaks saavutuseks," lisas Vanspeybrouck. "Laugel maal on temast paremaid sprintereid, aga

Madis on tugev keerulisematel etappidel, kus ta tuleb puhastest sprinteritest paremini toime ning võib raske sõidu järel neid võita. Näen teda pigem puncher-sprinteri kui puhta sprinterina," iseloomustas spordidirektor 20-aastast tartlast.

Pärast puhkepäeva ja teisipäevast temposõitu jätkub Vuelta kolmapäeval tavapärases rütmis, kui kavas on 165-kilomeetrine künklik etapp Lermast La Laguna Negrasse.

"Täna tuleb jooksikute jaoks suur päev, olen peaaegu sajaprotsendiliselt kindel, et jooksikute grupp läheb lõpuni võidu peale. Kõik rääkisid koosolekul, et peame selles samuti osaline olema. Meie parim võimalus etapivõidu saamiseks on Rui [Costal], sellest tuleb pikk võitlus, aga proovime kindlasti," sõnas Vanspeybrouck.

"Tavaliselt satuvad jooksikute gruppi samad poisid, aga sinna jõudmiseks on mõnikord vaja 50-60 kilomeetrit võidelda. Peab vaatama, kes on sees, kes läheb ning ka tiim peab olema terav: Kui Rui ründab kaks korda ja peab kolmandal korral puhkama, peame peagrupis jälgima, et keegi eest ei läheks. Ka teised tiimid tahavad kaks-kolm meest jooksikute sekka saada ja seepärast võtab see nii kaua aega. Nõuab kannatlikkust ja õnne, et peagrupp aeglustaks ja jooksikud eest saaks," selgitas Vanspeybrouck.