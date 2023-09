Kangert Jumbo-Visma ülevõimust: see on halb, publik võib kaotada huvi

Hollandis baseeruv Jumbo-Visma meeskond sai hakkama pöörase saavutusega. Esimest korda rattaspordi ajaloos teenis sama meeskond esikoha aasta kõigil kolmel suurtuuril. Itaalia velotuuri võitis Primož Roglic, Prantsusmaa velotuuri Jonas Vingegaard ja äsjase Hispaania velotuuri Sepp Kuss. Vuelta pjedestaalile teiste meeskondade ratturid ei mahtunudki, viimasel etapil ületas kolmik finišijoone koos.

Tanel Kangerti sõnul ei ole ühe tiimi domineerimine spordile hea. "See on halb. Siin võib juhtuda sama fenomen, mis norrakad tegid murdmaasuusatamisega. Publik kaotab huvi," sõnas endine tipprattur.

"Selline domineerimine – ma ei taha mingeid kahtlusi õhku visata, see ei pruugi üldse olla midagi keelatut. Lihtsalt, üks meeskond on avastanud midagi, mis töötab," jätkas Kangert. "On see treening, on see mingi tehniline nüanss. Müts maha – väga kõva meeskond. Aga võidusõitude jälgijana, silmanurgast ikkagi vaatan, vaatemäng on kadunud."

Gert Kivistik ütles, et Jumbo-Visma on teistest meeskondadest kalkuleeritum. "Nad on mingi sammu ikkagi ülejäänud rattamaailmast ees. Kõik on võib-olla nii hästi välja arvutatud ja mehed on nii hästi ära timmitud. Sellega nad lihtsalt on nii palju tugevamad teistest. Kõik on väga kalkuleeritud nende puhul," sõnas Kivistik.

29-aastase Sepp Kussi jaoks tähendab Vuelta esikoht vähemalt isiklikus plaanis karjääri seni suurimat saavutust. Varasematel suurtuuridel on ta väsimatult täitnud rolli, mida omal ajal täitis ka Kangert. Ameeriklane on pedaalinud meeskonna eeldatavate liidrite, antud juhul just Roglici ja Vingegaardi heaks.

Martin Laas oli õnnelik, et ameeriklane enda raske töö eest lõpuks väärika tasu sai. "Kõige positiivsem selle asja juures, et ei võitnud Roglic või Vingegaard. Justnimelt see Sepp Kuss, kes on viimased kolm-neli aastat põhimõtteliselt kõik suurtuurid sõitnud ja teiste jaoks sõitnud. Nüüd ta saab selle niiöelda väärilise tasu selle eest," sõnas Laas.