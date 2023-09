Hispaanlane teenis kodusel velotuuril karjääri kolmanda etapivõidu

14-protsendilise tõusuga lõppenud etapil ajastas Herrada enda viimase pingutuse suurepäraselt ning pälvis enda karjääri kolmanda etapivõidu Hispaania velotuuril. Temast kolm sekundit hiljem lõpetas prantslane Romain Gregoire (Groupama - FDJ), temast omakorda viis sekundit hiljem ületas finišijoone taanlane Andreas Kron (Lotto Dstny).

Rein Taaramäe (Intermarché - Circus - Wanty) teenis 109. koha ning kaotas võitjale 13 minuti ja seitsme sekundiga. "Etapp ise-enesest raske ei olnud. Suured laiad teed ja linnasid oli vähe, kust pidi läbi sõitma. Ütleks, et suhteliselt lihtne päev," ütles Taaramäe pärast etappi ERR-ile. "[Ma] ei proovinud mitte ühtegi korda, ei olnud võimeline."

Jesús Herrada wins Stage 11 after a brutal finish!



That was a perfectly timed push from the Spaniard to cross the line first #LaVuelta23 pic.twitter.com/M2ph4KTJ5p