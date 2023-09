Saksamaa alistas USA ja mängib esmakordselt MM-finaalis

Saksamaa alustas kohtumist hästi ning asus avaveerandil kümne punktiga juhtima, kuid ameeriklased jõudsid siiski viigiseisuni ja teisele veerandile mindi vastu sakslaste 33:31 eduseisul. Tasavägisel teisel veerandil ei suutnud kumbki meeskond teisest eralduda, poolaja võitis USA napilt 60:59.

Ka kolmas veerand jätkus tasavägiselt, kuid selle teises pooles said sakslased hoo sisse ning läksid minut enne veerandi lõppu suurepäraselt mänginud Andreas Obsti juhtimisel kohtumist taas kümnega juhtima. Otsustavale veerandile mindi Saksamaa 94:84 eduseisul.

Neljandal veerandajal ei võtnud sakslased jalga pedaalilt ning säilitasid kümnepunktilist eduseisu suuresti terve veerandi vältel, paisutades selle ühel hetkel ka 12 punkti peale. USA tegi aga umbes viis minutit enne mängu lõppu 7:0 spurdi ja jõudis Anthony Edwardsi kaugviske järel kolmepunktilisse kaotusseisu. Meeskonnad vahetasid siis korve, aga Austin Reavesi kaks täpset vabaviset tõid ameeriklased veel punkti kaugusele.

Järgmisel rünnakul tabas aga Obst tagasisammult kolmepunktiviske ning ameeriklastel järgnenud rünnakul vastata ei suutnud. Saksamaa eest võttis palli tagamängija Dennis Schröder, kes tabas keskpositsioonilt ning viis Saksamaa 113:107 juhtima. Ameeriklastel õnnestus veel kaks korvi saada, aga sellest ei piisanud ja Saksamaa teenis 113:111 võiduga esmakordselt edasipääsu maailmameistrivõistluste finaali.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa