NBA superstaar Embiid otsustas Prantsusmaa asemel ikkagi USA kasuks

Kamerunis sündinud 30-aastane Embiid on alates 2010. aastast elanud USA-s ning sai septembris Ameerika Ühendriikide kodakondsuse. Paar kuud varem sai ta ka Prantsusmaa passi, mis tähendas, et rahvusvahelisel tasandil sai ta valida kolme koondise esindamise vahel.

ESPN kirjutab oma allikatele tuginedes, et Embiid kohtus teisipäeval Colorados, kus tema kodumeeskond Philadelphia 76ers on kogunenud hooajaeelseks treeninglaagriks, USA koondise tegevjuhi Grant Hilliga ning andis talle neljapäeval oma jah-sõna. Embiidi sõnul oli ta lõpuni kontaktis ka Prantsusmaa esindajatega, ent otsustas lõpuks ikkagi USA kasuks.

"Armastan kõiki kolme valikut," vahendab ESPN Embiidi sõnu. "Tahan aga väga olümpial mängida, see on minu eesmärgiks ja unistuseks. Minu poeg on ameeriklane, ma olen siin olnud nii kaua... olen selle võimaluse eest äärmiselt tänulik. Prantsusmaa pühendus [värbamisele] samuti ja olen selle eest väga tänulik: see oli raske otsus," sõnas Embiid, kelle poeg Arthur sündis kolm aastat tagasi USA kodanikuna.

Septembris lõpetas USA koondis MM-finaalturniiri neljandal kohal, pärast mida kirjutas riigi spordimeedia, et kahekordne olümpiavõitja LeBron James kavatseb OM-iks koondisega taasliituda ning on sel teemal kõnelenud näiteks ka Kevin Duranti ja Stephen Curryga.