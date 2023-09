FOTOD | Linnamäe rallipäev lõppes Kreekas kiirelt

Neljapäevasel publikukatsel WRC2 arvestuses 11. koha teeninud Linnamäe ja tema kaardilugeja James Morgan pääsesid õnnetusest vigastusteta, aga sai kõvasti kahjustada ja siit enam jätkamist pole.

Lisaks Linnamäele sõidab Akropolise rallil WRC2 kategoorias ka Robert Virves (Ford) koos britist kaardilugeja Craig Drew'ga.

a big off for Georg Linnamäe but thankfully the crews are okay#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally pic.twitter.com/UruVKb58fv