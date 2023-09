Kalev/Cramo sõlmis Kitsinguga lühiajalise lepingu

32-aastane ja 206 cm pikkune Kitsing on Kalev/Cramos kokku mänginud kaheksa hooaega. Selle aja jooksul on ta Eesti meistriks tulnud kuuel korral.

Kalev/Cramo mänedžeril Ramo Kasel on hea meel, et täpse viskekäega ärremängija saab klubi Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril aidata. "Saame meeskonda täiendada kogenud mängijaga, kes on meie süsteemidega hästi kursis. Mõeldes juba Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri peale, siis iga täiendus on hetkel väga olulise kaaluga. Kristjan on meiega kogu ettevalmistus perioodi kaasa teinud ja loodetavasti saame teineteisele kasulikud olla," ütles Kask klubi kodulehe vahendusel.

Eesti meister kohtub Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri esimeses voorus Rootsi meistri Norrköpingu Dolphinsiga, avamäng toimub 25. septembril. Võidu korral tuleb teises ringis vastaseks Taani meister Bakken Bears või Kosovo meister KB Peja.

Kalev/Cramo osaleb sel nädalavahetusel Klaipedas V. Garasto Karika nime kandval kontrollturniiril. Esimesel päeval mängitakse Leedu klubi BC Wolvesi vastu ning teisel päeval olenevalt tulemusest Klaipeda Neptunase või Riia VEF-i vastu.

Hooaja esimene ametlik mäng toimub 21. septembril Tondiraba Jäähallis mulluse Eesti hõbedameeskonna Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu. Eesti-Läti liiga hooaja avamängu raames toimub ka Kristjan Kanguri lahkumismäng. Kohtumises astuvad väljakule Kalev/Cramo ja Tartu legendid.