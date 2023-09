Rannula: kohustus on Eesti liiga võita, aga see pole meie peamine eesmärk

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula läheb klubi juures vastu oma teisele hooajale ning seda 13 mängijaga, kellest kuus on uued näod. Kodus soovitakse mullust saavutust korrata, kuid hooaja põhiline eesmärk on pääseda Meistrite liiga põhiturniirile.

"No eks mul oma peas kindlasti on mingid liidrid ja mängijad, kes peaks siin rohkem kandma, kes vähem kandma. Aga suures pildis arvan, et Kalev/Cramo oli nii eelmine aasta kui on ka see aasta suhteliselt ühtne meeskond. Meil võib tulla nii siit kui sealt liinist ja pingilt samamoodi," rääkis Rannula ERR-ile.

"Eelkõige loodan, et oleme hästi ühtne ja pika pingiga meeskond. Eesti liigas küsimust ei ole: meie eesmärk ja kohustus on võita. Me teame seda vastutust, siin ei ole midagi tagasi ajada. See kindlasti ei ole esimene [peamine] eesmärk. Esimene eesmärk on ikkagi Meistrite liigasse peale saada," lisas Rannula.

Tagasi Kalev/Cramo ridades on Eesti koondislane Rauno Nurger. Eelmisel hooajal pallis 29-aastane keskmängija Hispaania esiliigas, kus ta jõudis oma klubiga ka Final Four'i.

"Tulin tagasi Cramosse, et proovida mängida ka Euroopa taset, mitte ainult kodust liigat. Ma arvan, et see on hea väljakutse ja kindlasti on hea meel olla jälle kodumaal," tõdes Nurger. "Kindlasti on näha, et me oleme alles algfaasis, kõik alles õpivad üksteist tundma ja õpivad kõiki liikumisi. On aru saada, et tööd on vaja veel palju teha, aga aega hakkab vähemaks jääma. Tuleb veel paar sõprusmängu ja loodame need vead ära parandada."

Itaalia kõrgliigast tuli tagasi koju peagi oma 23. sünnipäeva tähistav koondislane Mikk Jurkatamm. Kuigi viimased viis aastat on ta tegusid teinud just Itaalias, siis ühe hooaja tegi ta kaasa ka TalTechi ridades ning kodune liiga talle võõras pole.

"Pigem ikka jälgisin. Noh, mis sa seal Itaalias ikka teed üksinda toas. Pluss vend mängib veel Eesti liigas ja mõned sõbrad mängivad Eesti liigas: ikka huvitab, olen jälginud küll ja arvan, et see liiga on mulle enamasti tuttav," sõnas koondislane.

Eesti-Läti liiga uue hooaja avamängus läheb Kalev/Cramo 21. septembril vastamisi Tartu Ülikooliga. Meistrite liiga teekond algab Cramole neli päeva hiljem.